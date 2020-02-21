史上最爛！巴塞新兵騷腳法堅獻醜

因為奧士文尼迪比利受傷，巴塞夾硬以1,800萬歐元，簽入雷加利斯前鋒巴夫韋迪，希望保持球隊攻力。究竟依家1,800萬歐元可以買到咩質素嘅前鋒呢？巴夫韋迪即時騷畀你睇。於空無一人嘅魯營球場入面，巴夫韋迪對住記者大展秀麗腳法，無論係頭槌頂住個波、抑或用後腳的波都全部失敗，難怪球迷話，知道巴夫韋迪點解連英冠米杜士堡都踢唔掂。

如果你認為奧士文尼迪比利，當年加盟巴塞時騷腳法已經係災難的話，必定要睇埋巴夫韋迪嘅精彩表演。比起一眾巴塞世界級巨星，巴夫韋迪當然唔喺同一層次，但都估唔到係咁得啖笑。呢名明顯唔係以技術見長嘅丹麥前鋒，用盡九牛二虎之力，用個頭都Hold唔住個波，之後佢試圖用後腳的個波過頭、嚟個「彩紅過人」，直頭連個波都踢唔中。之後佢將個波左帶右帶，亦甚有喜感，令人不自自主諗番起《少林足球》入面嘅田雞。

巴夫韋迪於17年6月，以900萬鎊轉投英冠米杜士堡，點知去到18年1月已被借去法甲波爾多，到18/19年球季開季回歸後，又跳晒草裙舞話要去西甲搵食，到19年1月被借到雷加利斯前，18次喺英冠上陣只入3球。去到今季於雷加利斯射入6球，表現都係平平無奇，唔知美斯見到呢個級數嘅隊友，會有咩感想呢？