拜仁3大挑戰者各有隱憂

韓職開戰，最強資料庫、第一手資訊盡在《彩報》：

德甲本周六重開，尋日講完力爭8連霸嘅拜仁慕尼黑最新動態，今日輪到講吓3支緊隨其後嘅挑戰者，其中2哥多蒙特喺冬季轉會窗引入挪威新星艾寧夏蘭特之後，進攻火力更上一層樓，暫時以4分落後拜仁唔係冇得追，不過由於德甲餘下比賽須要閉門作賽，失去逾8萬名球迷氣勢支持，停擺前唯一主場聯賽未輸過嘅多蒙特能否力挽狂爛？

多蒙特嘅西法倫球場舉世知名，可以容納超過81,000名觀眾，係現時18支德甲球隊入面容量最多嘅球場，其中尤以南看台嘅「黃牆」（Yellow Wall）最有氣勢，無論係帶有故事性嘅複雜圖案、抑或簡簡單單嘅球會標誌，聲勢之浩大喺當今球壇數一數二，難怪唔少作客球隊嚟到未踢先腳軟。

停擺前唯一主場不敗球隊

多蒙特今季喺主場踢咗18場正式比賽，一共攞到14勝4和不敗成績，除咗喺季初德超盃贏過拜仁慕尼黑，歐聯亦先後擊敗國際米蘭、巴黎聖日耳門及打和巴塞隆拿，而且佢哋12場主場聯賽9勝3和，係今季聯賽目前為止，唯一一支主場不敗球隊，主場王稱號絕對當之無愧。

不過由於受到新冠肺炎影響，今季德甲餘下比賽都要閉門作賽，除咗雙方職球員、球證、執波仔、場地管理及醫護等必備成員之外，所有球迷一律不得進入球場，對每場主場慣性有超過8萬名球迷入場嘅多蒙特嚟講，或多或少點都有影響。睇番多蒙特今季餘下比賽可以講係硬仗連場，其中頭2場主場便要硬撼同市宿敵史浩克04及榜首拜仁，多蒙特首循環作客呢兩支對手只得1和1負，今次要喺閉門情況下贏番次有一定難度，而且唔計呢2隊，多蒙特聯賽首循環亦先後打和柏達邦、RB萊比錫及輸畀賀芬咸，換句話講，多蒙特餘下9場有5支對手今季曾經令佢哋失分，所以必須踢出超高水準先有機會收復失地。

韋素簡恩復操即傷無緣打吡

多蒙特喺德甲重開前受到壞消息，兩大中場核心韋素及安利簡恩，在復操後即傷，嚟緊周六重開首仗對史浩克04嘅魯爾區打吡，好大機會缺陣，認真濕滯。

中後場鬧兵荒

據報韋素喺上周訓練嗰陣，冇外力壓迫下受傷，而安利簡恩亦拉傷肌肉，未必趕得切喺重開首仗兼打吡戰對史浩克之役復出，韋素自上季加盟後，一直係多蒙特防中首選，而喺今年冬季轉會窗來投嘅安利簡恩，亦令「蜜蜂兵團」中場更加硬淨，如今兩大悍將受傷，而隊長馬高列奧斯同後衞薩加度亦未好番，主帥法夫爾都幾頭痛。

查實多蒙特今季季中一度陷入低潮，幸好法夫爾變陣343陣式，同時喺歇冬期間簽入人氣新星艾寧夏蘭特，配合杜根夏薩特、查頓辛祖及祖利安白蘭特，實行以攻代守，停擺前8場聯賽豪取7勝1負，升番上次席，落後拜仁4分。

華拿留隊為萊比錫打拚

RB萊比錫射手迪姆華拿今季弗到漏油，由於一直盛傳佢轉投利物浦單嘢冇晒聲氣，呢位德國國腳繼續留隊唔奇，對矢志爭冠嘅「3哥」萊比錫百利而無害。

利物浦主帥高普對迪姆華拿流晒口水，今季亦不斷有傳華拿非紅軍不嫁，連拜仁都唔騷，似係「兩情相悅」，但隨住新冠肺炎爆發，令各隊財政大受影響，包括利物浦，原本合約規定，如果有球隊喺6月15日前，肯畀5200萬歐元嘅解約費，華拿就可以走人，但紅軍遲遲未見出手，似乎真係好手緊，令華拿好有可能留隊。事實上，以往只靠速度打反擊嘅華拿，今季喺萊比錫少帥拿高斯文調教下，變得更加全面，無論打突擊定陣地戰都交到貨，唔單止喺聯賽攻入21粒，仲與隊友更多配合，交出7次助攻就係明證，依家佢專心為萊比錫打江山，拿帥梗係笑晒喇。

半場贏唔到會「出事」

不過要留意，萊比錫係今季半程冠軍，但歇冬後明顯有回落迹象，停擺前8場聯賽，只得3勝4和1負，畀拜仁同多蒙特壓過跌落第3位。而且萊比錫欠缺豪門底蘊，關鍵時刻唔夠拜仁等班霸咁沉穩，今季有7次半場打和嘅聯賽，最終僅得6和1負未贏過，睇得出佢哋久攻不下嗰陣，愈踢愈急躁，此乃兵家大忌。

慕遜人腳唔夠季尾冇料到

喺早前疫情嚴峻下，「4哥」慕遜加柏嘅球員自發減薪，願與球隊共度時艱，不過呢支老牌球隊經常「有頭威冇尾陣」，加上板櫈深度唔夠，要重溫43年前嘅冠軍夢，難度唔細。

由於新冠肺炎突然來襲，令多國聯賽停擺影響收入，好多球隊都被迫減人工，慕遜加柏嘅職球員深明球隊困難，在聯賽暫停期間自願停薪，上至球隊會長，下至教練同球員都一齊參與，希望度過難關，堅有義氣。慕遜加柏於今季首循環表現突出，曾有8周高踞榜首，歇冬前仍力壓拜仁同多蒙特做阿二，主帥馬高路斯擅打整體戰，喺杜根夏薩特離隊後，佢讓馬古斯杜林、柏利亞、比列安保路、靴爾文及隊長史甸度，分擔入球重任，令戰績穩步上揚。

歇冬後8場聯賽僅4勝

值得留意嘅，係慕軍今季13場主場聯賽，取得9勝2和2負，其中10場開3球或以上，可見在自己地頭出擊，分外進取。但着重整體合作，某程度係因陣中欠缺球星擔大旗，況且板櫈深度不足，令慕遜加柏踏入次循環開始走下坡，歇冬後8場聯賽只得4勝，亦係跌做「4哥」嘅主因，隨時重蹈上季後勁不繼嘅覆轍。