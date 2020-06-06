今日焦點：多蒙特迎哈化柏林有隱憂

周六晚德甲尾場上演好戲碼，多蒙特會喺主場迎戰哈化柏林。多蒙特目前喺聯賽榜落後拜仁慕尼黑7分，聯賽剩低5輪比賽，多蒙特要後上機會已經微乎其微。

「蜜蜂兵團」今場仲有中堅曉姆斯坐波監，而且前鋒艾寧夏蘭特同防守中場達侯特繼續養傷，殘陣出擊更加唔樂觀。哈化柏林聯賽重開後，4場聯賽3勝1和未輸過，當中3場贏波都保持不失，攻守發揮都相當有水準，受讓捧讓球客勝。

直播表

周六3:30pm 韓職 FC首爾 Vs 全北汽車

無綫 85台

周六6:00pm 韓職 釜山偶像 Vs 尚州尚武

無綫 myTV SUPER

周六6:00pm 韓職 浦項制鐵 Vs 蔚山現代

無綫 myTV SUPER

周六7:00pm 德乙 雷根斯堡 Vs 達斯泰特

on.cc 東網

周六7:00pm 德乙 比勒費爾德 Vs 紐倫堡

無綫 myTV SUPER

周六9:30pm 德甲 利華古遜 Vs 拜仁慕尼黑

無綫 85台；Now 670、Fox +；有線651、611台

周六9:30pm 德甲 RB萊比錫 Vs 柏達邦

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六9:30pm 德甲 杜塞爾多夫 Vs 賀芬咸

Now Fox +

周六9:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 緬恩斯

Now Fox +

周日0:30am 德甲 多蒙特 Vs 哈化柏林

Now 670、Fox +；有線651、611台