西甲可重開　原來香港有功勞

西班牙足球甲級聯賽(LaLiga)目前打得火熱，不過唔講唔知原來西甲可以踢得返都要多謝香港！西甲賽會早前就聯同香港執照醫生醫學會（LMCHK）喺銅鑼灣舉行咗一個多謝會，感謝佢哋為對抗新型冠狀病毒（COVID-19）所付出嘅努力。

西甲賽會駐香港宣傳大使卡斯迪爾（Eduard Castell）滿意香港嘅抗疫表現同付出：「如果冇咗香港和同埋世界各地衛生工作者嘅幫手，我哋唔淨止見唔到足球回歸，甚至好多人連正常生活都維持唔到。我們依家雖然走上正確嘅道路，不過抗疫工作仲未完成。」活動期間，國際機構關係總監兼LaLiga大使桑斯（Fernando Sanz）都有發放視頻，對香港醫護人員所做嘅工作表示衷心感謝。對於香港執照醫生醫學會受到西甲賽會嘅稱讚，會長Marcus Marcet 表示十分榮幸：「喺今次疫情上，LaLiga同我哋嘅醫生都充分表現出共同的精神和專業意識。」

西甲賽會一直都盡力恢復全球社會各階層嘅正常狀態，例如西甲聯盟向武漢定點醫院捐贈咗總計5噸醫用消毒液，甚至聯合桑坦德銀行同西甲各隊一齊舉行FIFA20線上慈善對抗賽，將籌集到嘅14.2萬歐元全部捐贈聯合國兒童基金會。既然西甲咁有心，大家記住要捱夜支持下啦！