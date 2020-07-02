港超聯　傑志公布新兵4+2

傑志周四(2日)公布，暫時簽入了4名新球員，包括加維蘭、杜馬思、彭林林及陸建鳴，並收回早前外借的何振廷。

在貝迪斯青年軍出身的加維蘭，曾效力多支歐洲球隊，包括意大利的博洛尼亞及奧地利的SV列特等。在2019年開始效力本地球會愉園而為香港球迷熟悉，這位前鋒上陣16場便取得10個入球。另外，加維蘭曾先後入選西班牙U17、U18及U19，當中更曾與拜仁慕尼黑中場堤亞高艾簡達拿，以及貝迪斯中場簡拿利斯等隊友聯手取得2008年「U17歐洲國家盃」，更曾在決賽射入一球。

至於其餘三名新加盟球員，包括杜馬思、彭林林及陸建鳴均由標準流浪轉投傑志。巴西籍的杜馬思在2013年來港發展，司職中堅的他曾效力佳聯元朗、冠忠南區等本地球會，待今年完成連續居港滿7年的條件後，將會申領香港特區護照。彭林林現時21歲，司職左中場，2018年於夢想FC展開職業生涯，曾代表香港奪得2019年「省港盃」冠軍。另外，陸建鳴則可擔任兩邊後衞或中場，他曾於2010-2014年效力傑志青年軍。至於21歲的何振廷出身於傑志青年軍，在今季外借到和富大埔，司職中場的他上陣14場取得2個入球。

傑志亦與青訓產品顏卓彬簽下合約，這位中場在過去3年在美國升學，待其於美國完成大學課程後將會正式歸隊。

【傑志新兵檔案】

姓名：加維蘭 (Manu Gavilán)

出生日期：1991年7月12日

國籍：西班牙

位置：前鋒

姓名：杜馬思 (Tomas Maronesi)

出生日期：1985年4月7日

國籍：巴西

位置：後衞

姓名：彭林林 (Peng Lin Lin)

出生日期：1998年8月18日

國籍：香港

位置：中場

姓名：陸建鳴 (Luk Kin Ming)

出生日期：1996年4月1日

國籍：香港

位置：後衞/中場

姓名：何振廷 (Ho Chun Ting)

出生日期：1998年12月18日

國籍：香港

位置：中場

姓名：顏卓彬 (Ngan Cheuk Pan)

出生日期：1998年1月22日

國籍：香港

位置：中場