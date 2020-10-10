日職直播開早場　早啲開電視

星期六下午日職賽事，我找來3支近年冠軍橫濱水手、鹿島鹿角及川崎前鋒過關。

上屆冠軍橫濱水手對大分三神，水手衞冕機會微乎其微，不過他們攻力仍然不俗，大分三神近6戰亦贏5場，兩隊鬥攻今場入球會多。

2016年總冠軍鹿島鹿角主場鬥FC橫濱，鹿島鹿角7連勝之後竟然連輸2場，今場返主場對FC橫濱肯定要大勝一場，捧讓球主勝。

2017及18年冠軍川崎前鋒則會主場對仙台維加泰，前鋒周中日聯盃爆冷出局，今場鬥仙台相信會特別落力，兩隊近3次交手全開4球或以上，今場捧3.5球入球大。

直播表

周六1:00pm 日職 FC東京 Vs 大阪飛腳

香港開電視77台

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 湘南比馬

有線604、664台

周六3:00pm 日職 橫濱水手 Vs 大分三神

有線601台、661台

周日2:45am 歐國聯 西班牙 Vs 瑞士

香港國際財經76台

周日2:45am 歐國聯 烏克蘭 Vs 德國

香港開電視77台

周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 皇家鹽湖城

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台