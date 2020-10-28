菁英盃　王力威開齋兼起孖：冇諗過！

東方龍獅周三（28日）於「菁英盃」5比0橫掃港超聯新軍晉峰，取得新賽季首勝，除了巴西神峰艾華頓再交足貨，大演帽子戲法之外，後備上陣的小將王力威（Naveed）亦表現出彩，取得個人第一個職業生涯入球之外，一入就入兩球，幫助球隊贏下漂亮一仗。

被問到賽前有否預計自己能梅開二度Naveed用半咸半淡的廣東話表示：「冇諗過！」。這位20歲由球隊青年軍升上一隊的小將，上仗面對愉園亦有後備登場，雖然未能幫助球隊取勝，但賽後隊友鼓勵的語句，就令他信心大增。

今場面對晉峰，王力威65分鐘換入，頂替另一小將鄭子森，加入戰團的Naveed表現非常積極，80分鐘愛華頓殺入禁區橫傳，Naveed搶在對方門將羅澔陽趕到前快腳篤入，為東方龍獅贏至3比0，射入職業生涯首球的Naveed，以跪地親吻球場的方式慶祝，足見這個入球對他的意義。3分鐘後艾華頓再送出助攻，Naveed單刀推過對方門將射入，今次他就學「C朗」扮撒亞人慶祝，個人梅開二度，當然值得他高興。

今屆「菁英盃」，東方龍獅陣中暫時僅有4名U22適齡小將在陣，對於日後自己能否取得更多上陣機會，這位巴基斯坦裔翼鋒就表現得十分謙虛：「我當然想踢多啲，但要遵循教練嘅安排，教練嘅決定就係對我最好嘅決定。」對於對今屆「菁英盃」嘅期望，Naveed坦言最重要是幫助球隊取勝，其次就是希望自己能取得更多入球。