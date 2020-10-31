美斯笑番 巴塞打西甲有運行？
2020年10月31日 12:00
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周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 巴塞隆拿
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今晚艾拉維斯主場對巴塞隆拿，雙方實力有明顯距離，艾拉維斯今季7場聯賽只有2勝1和4負，其中4場主場只入到1球。
巴塞隆拿上場歐聯贏祖雲達斯2比0，表現回升，加上巴塞隆拿近6次作客艾拉維斯，全部贏兩球或以上，讓球客勝值得買入。
直播表
焦點賽事直播表
周六4:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 名古屋鯨魚
有線662、602台
周六5:00pm 日職 川崎前鋒 Vs FC東京
有線661、601台
周六6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 北海道札幌岡薩多
有線662、602台
周六8:30pm 英超 錫菲聯 Vs 曼城
Now621
周六9:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 侯爾斯卡
Now632、611
周六10:00pm 意甲 克羅托內 Vs 阿特蘭大
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六11:00pm 英超 般尼 Vs 車路士
Now621
周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 帕爾馬
myTV Gold 301、Now 638、有線654、662、602台
周日1:30am 英超 利物浦 Vs 韋斯咸
Now621、611
周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會
Now632
周日3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 卡利亞里
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 巴塞隆拿
Now632