美斯笑番 巴塞打西甲有運行？

今晚艾拉維斯主場對巴塞隆拿，雙方實力有明顯距離，艾拉維斯今季7場聯賽只有2勝1和4負，其中4場主場只入到1球。

巴塞隆拿上場歐聯贏祖雲達斯2比0，表現回升，加上巴塞隆拿近6次作客艾拉維斯，全部贏兩球或以上，讓球客勝值得買入。

直播表

焦點賽事直播表

周六4:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 名古屋鯨魚

有線662、602台

周六5:00pm 日職 川崎前鋒 Vs FC東京

有線661、601台

周六6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 北海道札幌岡薩多

有線662、602台

周六8:30pm 英超 錫菲聯 Vs 曼城

Now621

周六9:00pm 西甲 皇家馬德里 Vs 侯爾斯卡

Now632、611

周六10:00pm 意甲 克羅托內 Vs 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 車路士

Now621

周日1:00am 意甲 國際米蘭 Vs 帕爾馬

myTV Gold 301、Now 638、有線654、662、602台

周日1:30am 英超 利物浦 Vs 韋斯咸

Now621、611

周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會

Now632

周日3:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 卡利亞里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 西甲 艾拉維斯 Vs 巴塞隆拿

Now632