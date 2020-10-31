菁英盃　標準流浪對天水圍飛馬求復活

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「菁英盃」A組將於萬聖節正日（31日）進行兩場賽事。頭場理文對傑志下午3時，假斧山道運動場舉行，兩軍上仗在僅派「兩隻鬼」任正選的情況下均能大開殺戒，氣焰高昂，今場對碰定有一翻激戰。尾場標準流浪對天水圍飛馬，5時半假小西灣運動場對壘，雙方大敗過後，正急於尋求復活機會，且看哪邊廂最後能逃過連敗噩運。（on.cc東網周六下午5時30分直播）

標準流浪去仗3球不敵傑志，但教練團評球隊表現理想，在進攻配合上符合要求，落敗歸因於比賽狀態不足，教練團指今周訓練主要針對防守上的缺失。陣容上，中堅基藍馬正養傷，今役上陣成疑。另外，前東方龍獅前鋒播磨浩謙正跟從流浪操練，教練團透露需視乎餘下2場「菁英盃」球員的表現過後，才會考慮是否簽入他。

至於21歲小將黃晉軒（Hinson）則自評上場表現未夠好：「可能太耐冇比賽，企位、跑動仲係有啲甩漏，今場都會放膽啲，盡量唔好畀咁多壓力自己。」今場對手天水圍飛馬陣中，有許多均曾在佳聯元朗與他合作過，Hinson認為自己具優勢：「羅振庭、黎格爾、法比奧等之前一齊練波，知道佢哋啲慣性，同埋對番佢哋都會冇咁怯。」

季前積極擴軍的天水圍飛馬，首戰以0比5折戟沉沙。主教練郭嘉諾坦言對賽果感始料不及，但他認為首15分鐘飛馬佔上風，惟球員狀態不及對手，導致短時間內連失數球。他指球隊在半場經調整後鞏固後防，亦創造不少機會，他點名讚揚孫銘謙和羅振庭是役表現出色。

「郭Sir」現仍身處內地考核教練牌照，但他其實一直透過線上督師。他對教練團信心十足：「Peter（文彼得）、『張Sir』（張寶春）等都有港超經驗，法比奧都畀到好多意見，我哋成個團隊都會好好準備今場比賽。」

他重申飛馬今季有十數位新球員，要重新建立一支球隊並非易事，而球隊亦會視『菁英盃』為提升狀態的賽事，希望球迷理解。另外他透露，一直跟操的方栢倫仍要待解決合約問題才有望加盟，但他相信假如成事，『栢倫』會是球隊左路一個很好的人選。

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