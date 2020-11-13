港超聯　傑志陳晉一膺9、10月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持「2019/20球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，「9月及10月最有價值球員」經過專業評審團遴選後，由傑志年輕後衞陳晉一當選。

基於新型冠狀病毒全球大流行關係，2019/20港超球季可謂一波三折，球季經過3月復賽之後，4月再受第二波疫情影響，令港超聯全面暫停延遲舉行，幸而經過足總一番努力之下，賽事可於9月重新復辦，參賽隊數由10隊減至6隊。

復賽後，傑志在9月及10月合共出戰過6場賽事，球隊於該6場賽事取得4勝1和1負的成績，其中一場更是「菁英盃」決賽；而另外五場聯賽中，傑志合共攻入11球，平均每場賽事最少取得兩個入球，攻力之強勁令球隊重奪「港超聯」錦標之餘，更取得菁英盃冠軍，成為「兩冠王」！

傑志年輕球員陳晉一於復賽後的所有六場賽事均有落場，雖然沒有取得任何入球，但他處理自由球及底線傳中的能力亦漸漸成熟，為球隊提供大量入球機會！每場賽事出色的助攻助守落力表現令評審團留下深刻印象，亦令他以八成的得票率成為9月及10月港超MVP。「一仔」與隊友巴拉克更獲克羅地亞球會薩格勒布戴拿模邀請，稍後親赴當地進行為期兩周的訓練。

年僅18歲的陳晉一坦言：「從沒有想過自己可獲得mvp這個獎項，獲得這個獎當然要多謝評審團的評審選他成為MVP，自己亦會繼續努力！」獲獎後，他想多謝傑志的教練團，特別是主教練朱志光，完全沒有給予年輕球員任何壓力，他很信任陣中的年輕小將，並要求年輕球員踢回平時練波的水準便可！