明起又封場！足籃等隊際運動場地關閉

第4波新冠肺炎疫情持續惡化，繼政府早前宣布活動人數由不多於4人縮減至不多於2人及關閉公共泳池後，為配合防疫措施，康樂及文化事務署（康文署）周二（1日）晚發出通告，宣布由周三（2日）起暫停開放包括足球場及籃球場，等多個康樂和文化場地。

根據康文署最新公布，為防止人群聚集，多個免費及收費的隊際運動項目場地，包括硬地足球場、草地足球場、棒球場、欖球場、板球場、籃球場、排球場、投球場、手球場、曲棍球場及滾軸曲棍球場等將關閉，直至另行通知。部分康樂設施包括觀眾席及桌球設施亦會暫停開放，於室內設施進行舞蹈活動亦會被禁止。所有桌球及部分隊際的訓練班及同樂日，當中包括足球、棒球、非撞式欖球、籃球、排球、手球及曲棍球，都會暫停舉行。

至於其餘室內及戶外體育處所，康文署表示只允許進行小組訓練，而每組不得超過兩人，各小組之間需要保持1.5米距離，以及設有分隔。另外在舞蹈室、活動室、多用途活動室等設施內進行小組訓練／課堂時，每一訓練小組或課堂連教練在內不得超過兩人，意味教練只能一對一作指導。佩戴口罩規定方面，使用者於戶外康樂場地運動前後均須戴口罩，室內場地使用者則必須全程佩戴。