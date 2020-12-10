球王大名保佑！拿玻里開蘇攞威

歐霸盃F組3隊爭2個出線席位，榜首拿玻里主場迎戰第2位皇家蘇斯達更加係生死戰；意甲勁旅拿玻里表現出色，近4場歐霸盃取得3勝1和，今場只要贏波就可以小組首名出線，加上今場係拿玻里主場正式改名為「馬納當拿球場」後首場比賽，相信球員必定搏盡爭勝，向呢位阿根廷球王致敬，捧1.82倍主勝。（Now 645、有線661及601台周五凌晨1時55分直播）

拿玻里自首輪分組賽不敵阿爾克馬爾後，近4輪比賽獲得3勝1和，以10分排榜首，領先皇家蘇斯達及阿爾克馬爾2分，今場打和都夠分出線，但如果要穩奪小組首名就要贏波。事實上，拿玻里狀態大勇，近兩場聯賽都大勝4比0，加上今場比賽有另一層意義，就係主場「聖保羅球場」正式改名為「馬納當拿球場」嘅首場比賽。

阿根廷球王馬納當拿係拿玻里史上最偉大球員，佢早前不幸逝世，會方決定將球場以佢命名作為致敬，球隊必定希望喺呢個歷史性時刻取得勝利，戰意有保證。至於西甲球隊皇家蘇斯達狀態走下坡，近4場比賽都打和，況且佢哋喺分組賽首循環主場出擊，以0比1不敵拿玻里，今場作客形勢更難樂觀。

同組列積卡主場對阿爾克馬爾（ＡＺ），荷甲球隊阿爾克馬爾同皇家蘇斯達同分，但因為對賽成績較差排第3位，所以今場除咗要自己搶到分之外，仲要寄望皇家蘇斯達失分，先至有望出線。雖然形勢被動，但相信ＡＺ都會盡最大努力爭勝，加上列積卡已篤定出局，戰意成疑，ＡＺ有望繼首循環贏列積卡4比1後，再次大炒對手，直取讓球客勝。

直播表

周四6:00pm 亞冠盃 蔚山現代 Vs FC北京

Now 670、有線651、611台

周四10:00pm 亞冠盃 神戶勝利船 Vs 水原藍翼

Now 671、有線652、612台

周五1:55am 歐霸盃 鄧達克 Vs 阿仙奴

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五1:55am 歐霸盃 拿玻里 Vs 皇家蘇斯達

Now 645、有線661、601台

周五1:55am 歐霸盃 利華古遜 Vs 布拉格斯拉維亞

Now 644、有線603台

周五1:55am 歐霸盃 索菲亞中央陸軍 Vs 羅馬

有線662、602台

周五1:55am 歐霸盃 列積卡 Vs 阿爾克馬爾

Now 646

周五4:00am 歐霸盃 熱刺 Vs 安特衛普

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五4:00am 歐霸盃 李斯特城 Vs AEK雅典

Now 644、有線603台

周五4:00am 歐霸盃 禾夫斯貝加 Vs 飛燕諾

Now 646

周五4:00am 歐霸盃 布拉格斯巴達 Vs AC米蘭

Now 645、有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 些路迪 Vs 里爾

有線662、602台