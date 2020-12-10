港超聯　傑志簽西甲「超援」巴爾拿！

港超球隊傑志，周四（10日）宣布簽入巴塞隆拿出身，曾效力愛斯賓奴、華歷簡奴等歐洲球會的西班牙中場巴爾拿（José Raúl Baena），此子曾征戰逾150場西甲賽事，符合港超聯「超級外援」資格，而「藍鳥」亦會將其註冊為「超援」。

今年31歲的巴爾拿，青年軍曾受訓於拉瑪西亞足球學院，2007年轉投愛斯賓奴B隊出道。2009年被提拔上一隊後，為這支加泰羅尼亞球隊一共上陣93場，2013年轉到華歷簡奴，並替其披甲79場。近年巴爾拿曾隨隊降班西乙，亦效力過同級球隊CF格蘭納達，2018年東來加盟墨爾本勝利，成為常規正選，更曾為其征戰過「亞冠盃」。上季，他轉到希臘發展，替希超球隊艾杜美圖斯各項賽事上陣19場。此外，巴爾拿亦曾為西班牙「小國腳」，在2006年出戰「歐少盃」並奪得季軍，2011年為西班牙U21出戰過1場友賽。

巴爾拿較為人熟悉，要數到其2013年效力華歷簡奴時，在一場對巴塞隆拿的西甲賽事賽前，與阿根廷球星美斯的「拒絕握手」事件。當時巴塞造訪華歷簡奴主場，當美斯走到巴爾拿面前，雙方都有意無意地迴避對方的友誼之手，事後巴爾拿澄清自己有意與美斯握手，堅稱「拒絕握手」的人是該位阿根廷球星。

無論如何，甚具級數的巴爾拿加盟傑志，定為球隊增強實力和叫座力，皆因此子曾在西甲上陣過157場，符合港超「超級外援」資格，而「藍鳥」亦將其註冊為「超援」。另外，巴爾拿揀選了球隊的37號球衣，原擁有人小將唐曉峰將改穿36號。值得一提，巴爾拿加盟後將會是港超聯內，罕見地曾在電動遊戲《FIFA》中擁有過專屬身分之球員，其能力值在《FIFA 19》中有70。在較舊版本《FIFA 16》更高達78，達到「金卡」水平，比起前傑志球員華杜斯同期擁有的68更高。