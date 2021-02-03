紅軍反擊戰　破白禮頓密集要畀啲時間

英超周三好戲，利物浦主場迎戰白禮頓。利物浦聯賽2連勝，總算一掃近期陰霾，排榜下游嘅白禮頓作客到訪晏菲路，肯定會死守博1分。考慮到「紅軍」主場威力下降，近期多次開出半場和，要攻破白禮頓密集防線可能要等下半場，今仗再敲半場和。（Now621周四凌晨4時15分直播）

利物浦在聖誕新年快車檔期一度進佔榜首，不過之後陷入低潮，前鋒「三叉戟」相繼失靈，紅軍經歷5場聯賽贏唔到波，期間先後輸畀修咸頓同般尼，在聯賽及足總盃兩鬥死敵曼聯，亦落得1和1負下場，足總盃第4圈被淘汰出局，連場失分下排名急降，主帥高普及各戰將承受壓力愈來愈大。

好在紅軍前仗作客熱刺終於復甦，以3比1取勝，再到上場同樣以3比1擊退韋斯咸，前鋒羅拔圖法明奴打破入球荒，阿歷山大阿諾特及穆罕默德沙拿亦有士哥，可是中堅祖爾麥迪比受傷，令球隊防線兵源問題持續，中前場球員有所顧忌下唔敢亂攻，上場即使贏波，半場都係同韋斯咸互交白卷，等到換邊後先至發力。

白禮頓上仗爆冷以1比0險勝熱刺，護級壓力稍有紓緩，但都唔會放鬆，對住利物浦肯定守住先。首循環交手，白禮頓以1比1逼和紅軍，上半場踢成0比0。「紅軍」上次主場輸畀般尼，晏菲路68場不敗結束，主場已非無敵，加上近4次主場3次開半場和，今場半場和捧得過。

名家：邪神

利物浦近4次主場半場成績

半場和 3次 75%

陣容圖

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 47尼達利菲臘斯 14佐敦軒達臣 26安德魯羅拔臣

6堤亞高艾簡達拿 23梳頓沙基利 5韋拿杜姆 7占士米拿

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴

白禮頓

26羅拔山齊士

34祖爾韋特文 3賓韋特 5李維士鄧克 4阿當韋斯達 20蘇利馬治

11李安度杜沙特 13柏斯高哥斯 8比蘇馬 10阿歷斯麥亞里士打

9馬奧比