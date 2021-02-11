正式簽約台中藍鯨　旅台吳卓蔚期待挑戰

外流挑戰台灣木蘭足球聯賽的香港女足代表吳卓蔚「阿Mi」，周二(9日)正式與台中藍鯨簽約，2021年度將成為球隊選手，這位23歲女門神越洋接受訪問時，直言對征戰來季賽事表示期待。

「阿Mi」去年10月到當地，代表台中藍鯨出戰木蘭聯賽盃，並於4強對台北熊讚，以及決賽對花蓮兩戰正選上陣，雖然球隊最終飲恨無緣捧盃，但「阿Mi」的表現依然得到教練團肯定，並於農曆年前獲得正式簽約的機會。台中藍鯨在Facebook專頁上，稱讚「阿Mi」的鋼鐵意志及認真自我要求的態度。而「阿Mi」接受訪問時，亦表示對獲得這次機會感到開心：「真係可以挑戰一整季既台灣木蘭聯賽，期待！」她透露近期頻頻到健身室自主訓練，準備3月球隊開操。

台灣東部早前發生規模6.1級地震以及多次餘震，身處當地的「阿Mi」，亦親身感受到震動，她坦言以往生活在香港，應對地震的知識較匱乏，當時惟有「靜靜地等佢(地震)過」，但認為經歷沒有想象中可怕。農曆新年將近，為了追逐外流夢的「阿Mi」，今年卻無法回港度過佳節，她提到為了應節，自己有在住所門口貼出揮春，但為了控制體重，蘿蔔糕年糕等過年食品都不敢食。