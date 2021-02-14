牛年財位在西方　睇西甲捧皇馬　

西甲周日大戰，皇家馬德里主場迎戰華倫西亞。皇馬傷兵滿營，不過球隊近期成績未見走樣，近4仗聯賽3勝；華倫西亞首循環曾大勝皇馬，但佢哋作客成績甚差，今晚未必可以全身而退。皇馬近6次聯賽主場5次贏2球或以上，信皇馬主場威力，讓1球、球半要上盤。（Now632、611周日晚11時15分直播）

皇馬傷兵問題持續，多達8名主力缺陣，不過佢哋可用人腳其實都見得人，前鋒賓施馬、卡斯米路同莫迪歷都係鐵膽，至於年輕球員雲尼斯奧斯祖利亞亦開始擔大旗，甚至艾斯高同馬些路都有落場機會，今仗仲有卻奧斯停賽刑滿復出，施丹排陣都冇之前咁頭痛。

「銀河艦隊」賽前再有好消息，隊長沙治奧拉莫斯接受左膝外側半月板手術後，已開始在家中進行康復訓練，爭取於3月中復出，呢位「更衣室大佬」咁積極，對皇馬眾將絕對有正面作用，落場球員更加唔會偷懶。

華倫西亞聯賽首循環憑卡路士蘇拿射入3個12碼，主場4比1大破皇馬，不過華倫今仗想再贏相當困難，事關佢哋只係門口狗，作客成績低落，11戰僅得2勝4和5負，今場又有前鋒加美路確診，一對中堅文加拉、莫達迪亞卡拜養傷，年輕中堅曉高古拉蒙上仗作客畢爾包「擺烏龍」，難擔重任。

而且皇馬主場數據超強，近6仗聯賽5次開2球或以上，當中有4場比數係2比0，今場捧上盤之餘，不妨要埋2比0波膽，隨時有意外驚喜。

皇馬近6仗聯賽主場

5勝1負 勝率83.3%

皇馬Vs華倫

皇馬

1泰拔高圖爾斯

17盧卡斯華斯基斯 6拿祖費南迪斯 5華拉尼 23費蘭特文迪

10莫迪歷 14卡斯米路 8卻奧斯

20雲尼斯奧斯祖利亞 9賓施馬 11馬高阿辛斯奧

華倫西亞

1查奧美杜明尼治

2泰利哥利亞 5基比爾包列斯達 15曉高古拉蒙 14荷西加耶

18丹尼爾華斯 8卡路士蘇拿 19烏洛斯拉錫 7干卡路古亞迪斯

22麥斯高美斯 21文奴華利祖