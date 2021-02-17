港超聯　羅拔圖、謝家強齊齊加盟傑志！

征戰「亞冠盃」的傑志再添2名新球員！上屆港超聯冠軍傑志周三（17日）下午在社交網站宣布，正式簽下2名前富力R＆F球員，分別是37歲羅拔圖及28歲謝家強（Sean）。自富力宣布今季退出港超聯後，傑志表示羅拔圖⼀直留在香港，正在接受7天家居隔離，稍後通過新冠病毒檢測後便可歸隊。至於謝家強則需於抵港後按例隔離21日，完成隔離後需要再作檢測，證實未有確診後才可歸隊。

羅拔圖在巴西出生，16歲加盟山度士青年軍，2007年首次來到香港發展，輾轉效力過晨曦、東方龍獅及富力R＆F，2016年取得特區護照，入籍成為香港球員。37歲的羅拔圖經驗老到，在港已打滾14年，征戰逾200場港超聯賽事，更不乏「亞冠盃」經驗，2017年隨東方龍獅出戰「亞冠盃」小組賽，當中全部賽事皆正選上陣，上季效力富力R＆F各項賽事上陣19場，屬球隊隊長及主力之一。

至於謝家強在英國出生，出⾝⾃曼城⻘年軍，2012年從英國來港，曾效力南華、和富⼤埔及富力R＆F，傑志稱這名可司職中堅及防守中場的球員，已於2020年年初申請特區護照，惟傳聞久未獲批，暫未知能否以本地球員身分出戰「亞冠盃」。Sean上季效力富力R＆F，各項賽事上陣21場，攻入3球及交出2記助攻。

由於「藍鳥」自家青訓中堅李毅凱，早前已轉投中甲球會南通支雲，傑志⾜球總監朱志光透露，球隊現有兵源並不足夠應付亞冠盃及本地比賽兩條戰線，相信今次2位經驗豐富的後防球員能填補球隊空缺。另外新援之一的羅拔圖對能夠加盟「藍鳥」感到開心，同時他又指自己「餓波太耐」，因此非常渴望可以盡快替球隊上陣。