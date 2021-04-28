港超聯　丹恩奴域奪2/3月最有價值球員

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及香港足球總會合辦，中銀人壽全力支持的「2020/21球季：中銀人壽香港超級聯賽每月最有價值球員」，「2月及3月最有價值球員」經過專業評審團遴選後，由傑志前鋒丹恩奴域當選。

新一季本地賽事於2月20日復賽，其中一場理文對愉園的菁英盃四強賽事，因愉園未能如期繳付有關「綜合保險保障協議」費用之事宜，間接令該場賽事未有上演，所以2月只進行了九場比賽。由於2月比賽不多，為讓評審團有更充分比賽留意球員表現，因此決定將2月及3月的評審合併進行。

傑志於2月及3月共進行過九場(兩場菁英盃及七場港超聯)賽事，取得6勝2和1負的成績，其中1月才由韓職FC大邱免費轉會傑志的超級前鋒丹恩奴域，在七場聯賽中四場正選、三場後備，共取得五個入球，有他在陣中的賽事，傑志取得5勝2和不敗戰績，亦令球隊暫時在聯賽榜以6分領先。丹恩奴域憑著穩定的表現，令他在聯賽中取得目前最多的入球(十球)，僅次於東方龍獅的前鋒辛祖及隊友安永佳，暫列射手榜第三位，成為2月及3月的港超MVP！

有「黑山伊巴」之稱的丹恩奴域坦言：「我一向都相信自己可以做到，入球係自己嘅工作，自己喺體能上仍可應付。」他續稱球隊幫助他很多，一切都很完美，並認為只要做好自己的本份，不理會其他因素，加上目前賽程對球隊有利，傑志將很大機會蟬聯聯賽錦標。最後，丹恩奴域表示：「目前絕對唔係是講亞冠盃嘅時候，畢竟聯賽仲未完成，雖然我哋好大機會取得聯賽冠軍，但我們必須要集中應付餘下的聯賽！」