港超聯　夏志明戴帽！冠忠南區挫晉峰

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（5日）下午上演榜下游對決，由冠忠南區主場迎戰晉峰。結果憑「子彈」夏志明連中三元，以及臨完場前佐佐木周射入12碼錦上添花，冠忠南區以4比1擊敗晉峰，取得今季在香港仔運動場首場勝仗，全取3分。

主隊今季最後一次於香港仔運動場地頭出擊，當然不想失威，南區有唐道碧復出，頂替停賽的陳港斌，積施利亦重返正選大軍，前線有近期腳風奇順的夏志明擔任箭頭。力爭3連勝的晉峰，前場繼續有羅俊仁及費利浦薩負責攻堅，佐敦布朗復任正選，曾仲楠及艾拔簡勞則負責鎮守後防，上仗MOM林駿杰繼續把守最後大關。

希望擺脫連敗頹勢的南區，開局採取主動，14分鐘，積施利邊路推右走左，擺脫廖億誠防守後傳中，造就夏志明禁區內衝頂得手，早段就為冠忠南區先下一城。領先後南區繼續施壓，3分鐘後，肥彭中場送出直線，林樂勤推過廖億誠後殺入禁區起腳，可惜未能考驗林駿杰。28分鐘，輪到晉峰攻勢，費利浦薩扣入中路起左腳遠射，未能威脅南區門將謝德謙。32分鐘，南區再出現黃金機會，佐佐木周中圈附近直線劏穿晉峰防線，可惜夏志明未能把握單刀機會，被林駿杰化解今次危機。37分鐘，晉峰繼續靠費利浦薩發威，這位巴西攻擊手禁區外在人堆中起左腳施射高出，南區半場帶着1球優勢回更衣室。

換邊後，晉峰嘗試反撲，46分鐘，鄭璟昊禁區內抽射，被謝德謙接實。南區再接再厲，4分鐘後，佐佐木周開出角球，比圖遠柱頭槌二傳，門前夏志明接應一頂破網，為南區取得2比0領先優勢。今場表現活躍的夏志明，60分鐘再接應唐道碧傳送，單刀赴會，今次被林駿杰救到。晉峰其後換入林富貴及黃偉國等攻擊手，希望加強攻勢，卻未能阻止主隊繼續增添領先優勢，64分鐘，陳凱柏「手榴彈」擲入禁區，川瀨浩太前柱頂後，夏志明在混戰當中將皮球送入網窩，個人大演帽子戲法，幫助南區贏到3比0。

晉峰其後一度壓制南區，89分鐘終於有收穫，茹子楠擺脫南區守將後傳給費利浦薩，後者撞射得手，為晉峰成功破蛋。不過南區到最後依然未收手，後備上陣的陳廣豪，補時階段為球隊博得12碼，佐佐木周操刀得手，最終南區鎖定4比1勝局，2連敗後重回勝軌。

比賽尾段為南區射入12碼的球隊隊長佐佐木周，終於打破接近6個月的入球荒，賽後他難掩興奮之情：「自己真係好耐冇入波，當然入波唔係我場上唯一嘅工作，最緊要係可以同球隊一齊並肩作戰，我會為隊友、球隊同教練團而戰，最終真係入到波，我自己感覺好開心。」來到聯賽最後階段，佐佐木周都希望球隊可以延續贏波勢頭。

冠忠南區主教練列文，賽後亦對球隊表現作評價：「今場南區入咗4球，但老實講，我哋絕對可以入多好幾球，每位球員都畀足全力，贏到波對我哋嚟講好重要，畀到我哋更多信心去面對餘下4場波。」列文亦提到今場球隊所要面對的挑戰：「對手晉峰過去4、5場波進步好大，證明到佢哋

係可以製造到威脅。」

今場為晉峰破蛋的費利浦薩，賽後在隊友卡爾特納陪同翻譯下，講到對今場失利的看法：「呢場波對我哋嚟講好困難，兩隊喺積分榜排名好近，結果都係預料之中。」今場比賽被編排在下午3點開賽，兩隊都要在焗熱的天氣下惡鬥，費利浦薩明顯對賽事安排感到不滿，直言不明白為何選擇在這個時間作賽。卡爾特納則認為球隊板凳深度有限，密集賽程下，今場球員明顯疲態盡顯，影響場上表現。

晉峰總教練何信賢亦提到球隊體能狀態欠佳，多少限制了球員發揮：「體能上係有啲影響，因為休息得兩日，我哋冇乜輪換，所以出嚟嘅效果唔係咁好。」他不忘大讚對手南區狀態明顯更佳，在用波和把握機會方面都做得更好。他希望球隊賽後得到更多休息時間後，下場表現能有改善。