港超聯　丹恩奴域連中三元　傑志挫標準流浪

「黑山伊巴」派心派到手軟！「中銀人壽香港超級聯賽」周五（7日）激戰，主場出擊的傑志，闊別賽場3周後強勢回歸，憑王牌射手丹恩奴域上半場連中三元，以3比1擊敗標準流浪，聯賽豪取6連勝，繼續穩佔榜首位置。

矢志保持榜首領先優勢的「藍鳥」，今場鋒線派出丹恩奴域、安永佳及加維蘭攻堅，謝家強獲得加盟後首次正選上陣機會，與何振廷及巴爾拿組成中場組合。標準流浪則改由李溢晉負責把守大關，與基藍馬及法蘭度兩大中堅鎮守後防，林學曦及亞加斯圖等負責衝擊傑志防線。

雖然闊別賽場一段時間，但傑志狀態毫無影響，明顯是入局更快的一方，開局僅僅1分鐘，丹恩奴域禁區內接應巴爾拿傳送射入，火速為傑志取得1比0領先優勢。3分鐘後，「黑山伊巴」意猶未盡，見李溢晉站位靠前，半場附近就嘗試「笠射」，但未能命中目標。8分鐘流浪嘗試反撲，姚浩明禁區頂罰球直射，被傑志門將王振鵬接實。19分鐘，祖連奴禁區外被傑志守將夾擊下勉強起腳，亦未能威脅王振鵬。

可能餓波已久，傑志今仗進攻意欲極高，非常希望用入球證明爭勝決心，22分鐘，安永佳殺落底線傳中，丹恩奴域轉身射門，被李溢晉成功封堵。8分鐘後，何振廷開出罰球，李溢晉解圍不遠，巴爾拿窩利抽射，被基藍馬成功護空門。傑志再接再厲，34分鐘，加維蘭突破入禁區博到法蘭度犯規，操刀的丹恩奴域沒令人失望，幫助「藍鳥」領先至2比0。42分鐘，這位39歲射手禁區內接應丹尼傳中，門前第一時間撞入，繼上仗對愉園之後，聯賽第二次大演帽子戲法，幫助球隊贏到3比0。

流浪完半場前有機會拉近分差，羅梓駿禁區內踢跌陳肇鈞，球證直指12碼，但祖連奴操刀被王振鵬「捉到路」，這位「藍鳥」守護神因為今次撲救受傷，未能堅持比賽被調離場。

換邊後流浪換入劉智樂全力反撲，但開局依然是傑志的攻勢更入肉，47分鐘，何振廷禁區內「笠射」，李溢晉擋出底線。1分鐘後，何振廷左路傳入禁區，艾里奧頭槌攻門再被李溢晉接實。其後流浪搶回不少攻勢，59分鐘，謝偉俊右路傳中，後備入替的郭劍橋撲出不遠，被後上助攻的基藍馬左腳抽射得手，流浪追至1比3較接近比數。 70分鐘，林學曦禁區內一記「窩利」射門亦告高出。最終雙方都未能增添比數，傑志保住3比1勝局，繼續高踞積分榜榜首。

傑志總監兼總教練朱志光，就認為球隊3個星期後重返賽場，在比賽節奏控制上可以做得更好：「可能真係停咗3個禮拜，比賽節奏控制上有少少影響，球員由攻守轉換，係冇以往咁暢順。」「朱Sir」見到球隊早早取得領先優勢後，下半場有所放鬆，被對手偷襲得手，他認為這方面需要改善。

謝家強（Sean）今仗首次為球隊擔正，賽後其表現獲得朱志光肯定，「朱Sir」認為此子與巴爾拿的分工未夠清晰，需要在訓練場上改善，但有信心Sean會令中場人腳有多個選擇：「阿Sean用波係幾好，早幾年喺佢南華會都踢過雙防中，喺操練中，我見到佢都可以踢到呢個位置，同埋佢執第二點嘅觸覺幾敏銳，所以就試一試。」

至於今場正選上陣，兼為流浪博到12碼的「Phillp仔」陳肇鈞，賽後承認早早失守，打亂了球隊部署，但認為今仗雖然最終落敗收場，球隊在用球方面依然有不俗表現。算上今仗，標準流浪遭遇4連敗，「Phillp仔」承認近期戰績，影響到對內氣氛：「一個禮拜前都仲咬住第5名，到依家跌到下面，雖然聯賽未踢完，但我哋原本想以更好嘅分數完成次循環，依家好明顯做唔到；雖然氣氛同信心畀人打擊到，但球隊依然好一致，希望喺最尾幾場追番上嚟。」

3月首循環面對傑志一戰，以基藍馬為首的流浪後防，成功抵禦「藍鳥」的狂轟濫炸，今場他雖然為流浪成功破蛋，但賽後基藍馬難掩對落敗結果的失望之情：「上次交手，我冇畀到丹恩奴域任何機會，今場我都想好似上次咁Mark住佢，今日畀佢入咗3粒係好失望。」他透露自己今次帶傷上陣，只希望能為球隊作出貢獻，希望球隊繼續努力，下場要對自己保持信心。