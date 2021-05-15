「費托」後腳窩利驚四座　阿古路接班人誕生

曼城傳奇前鋒阿古路將喺季尾離隊，一直有傳球隊將會物色頂級前鋒替補，艾寧夏蘭特、哈利卡尼等巨星都同曼城扯上關係，不過呢班前鋒身價都係天文數字，隨住21歲新星費倫托利斯再次展示超強入球觸覺，哥迪奧拿賽後亦大讚呢位西班牙新星有力成為頂級前鋒，阿古路接班人？可能已在「城」中！

費倫托利斯今場以右翼身份上陣，但3個入球都充份顯示射手觸覺，尤其第1球飛身用後腳射入更加技驚四座。呢位21歲球星今季英超只踢14場正選就入7球，喺歐聯4次正選入4球，作為第1年踏足英超嘅小將，兼且要踢晒左翼、右翼同前鋒3個位置嘅後備，呢張成績表係相當可觀。

哥迪奧拿執教生涯以來，費倫托利斯係佢手下最年輕聯賽連中三元球員(21歲75日)，打破美斯喺2010年嘅紀錄(22歲200日)。哥迪奧拿賽後亦大讚「費托」：「佢第1季踢英超嘅表現係無與倫比，尤其係入球數字上面，佢原本係翼鋒，但因球隊傷患問題我擺佢做前鋒，佢哋走位、預測能力同入球觸覺都係一流，佢有做頂級前鋒嘅才華。」