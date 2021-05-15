英超過關　般尼列斯聯當踢表演賽

周六英超頭場，般尼主場對列斯聯，般尼上場贏富咸，直接將對方送落英冠，般尼季尾大爆發，近7場6次開3球或以上，列斯聯係出晒名喪攻，今場當表演賽咁踢，捧入球大啦！另一場英超，修咸頓對富咸，修咸頓上場終於贏番波，3比1贏水晶宮，富咸今季又降班，真係唔好彩，佢哋應該頂唔住修咸頓攻勢，呢場要個主勝啦。

過關2x1

(六)19 般尼 對 列斯聯 入球大(2.5球)

(六)33 修咸頓 對 富咸 主勝

直播表

周六3:00pm 日職 神戶勝利船 對 大阪櫻花

有線661、601台

周六7:30pm 英超 般尼 對 列斯聯

Now 621

周六9:00pm 意甲 熱拿亞 對 阿特蘭大

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六10:00pm 英超 修咸頓 對 富咸

Now 621

周日0:00am 意甲 祖雲達斯 對 國際米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日0:15am 英足盃 車路士 對 李斯特城

無線85台

周日2:45am 意甲 羅馬 對 拉素

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周日3:00am 英超 白禮頓 對 韋斯咸

Now 621

周日3:30am 美職 洛杉磯銀河 對 FC奧斯汀

myTV Gold 302、Now 639、有線665、615台

周日7:00am 美職 阿特蘭大聯 對 CF蒙特利爾

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日9:00am 美職 科羅拉多急流 對 侯斯頓戴拿模

myTV Gold 302、Now 639、有線665、615台

周日10:00am 美職 聖荷西地震 對 波特蘭伐木者

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台