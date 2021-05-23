港超聯　基華尼頓戴帽！理文大勝天水圍飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」爭標組煞科戰周日（23日）於旺角大球場上演，天水圍飛馬和理文兩隊「黃衫軍」爭奪聯賽季軍。理文在1632名觀眾的見證下，憑基華尼頓的帽子戲法，以及黃俊皓和李康廉的入球，以5比1大破天水圍飛馬。

雖然衞冕的傑志已於同日較早時間捧走港超聯冠軍，但今場絕非例行公事，因香港足總和亞洲足協協議，香港若有3個亞洲賽名額的話，將由聯賽3甲瓜分，故此爭贏聯賽第3名的球隊，將有機會獲得明年亞協盃小組賽資格，代表香港出戰亞洲賽。

今仗兩隊盡遣主力上陣，天水圍飛馬只有1個調動，前鋒山度士復任正選，將與巴西同鄉達施華，以及孫銘謙負責攻堅。中堅續用古安奴、基斯，至於3人中場線則有黎格爾、法比奧及胡晉銘。理文方面，4人防線包括徐宏傑、荷西安祖、曾錦濤及列斯奧，顏樂楓續坐鎮中場，金承龍及李康廉復任正選，與攻中亞哥斯達，全力支援正前鋒基華尼頓。

開賽兩隊積極對攻，5分鐘，天水圍飛馬獲罰球機會，法比奧斬中，山度士門前和理文球員跳頂，孫銘謙心口控定再施射，但皮球高出。7分鐘，理文有具威脅攻門，金承龍開出角球，列斯奧伏兵遠柱攻門不果，門前一片混亂後被天水圍飛馬球員解圍。3分鐘後，基華尼頓右路射門角度太窄，皮球擦柱而過。17分鐘，基華尼頓和亞哥斯達撞牆後，門前的金承龍不貪功後傳，倒戈的黃俊皓後上一腳抽射，理文領先1比0。理文之後多次角球攻勢，惟考驗不到天水圍飛馬門將梁興傑。落後的天水圍飛馬攻勢不斷，32分鐘，達施華大腳傳波到尾柱，山度士頭槌攻門欠力度。38分鐘，法比奧單人匹馬殺入禁區，但皮球被袁皓俊沒收。

下半場兩隊合演入球騷，48分鐘，基華尼頓接應李康廉傳送，冷靜將皮球送入球網，理文領先2比0。54分鐘，達施華突入禁區，但被荷西安祖緊盯未能攻門，只能在底線挑高皮球，山度士尾柱用頭輕點，但被徐宏傑解圍，錯失收窄比分的機會。65分鐘，基華尼頓長傳，李康廉接應二傳射破梁興傑的十指關，理文擴大領先優勢至3比0。1分鐘後，孫銘謙把握袁皓俊和列斯奧的誤會射門，為天水圍飛馬追成1比3。71分鐘，亞哥斯達禁區古安奴，為理文搏得12碼，由基華尼頓操刀，被梁興傑撲出，惟基華尼頓補射得手，理文領先4比1。85分鐘，理文再獲12碼機會，基華尼頓一蹴而就，梁興傑捉到路但阻止不了皮球入網，基華尼頓「戴帽」，而理文維持5比1比數完場。

理文主教練陳曉明表示球隊復賽後表現受種種因素影響不及去年，曾一度備受批評，但幸而球隊及時回勇，「足球呢個團隊運動真係好講你順唔順，順嘅時候有啲嘢就好易發生，唔順嘅時候踢得好都可能只係和或者僅輸，我哋唔知幾時會順，但要保持住個信念。」他指輸波、反敗的確讓人難耐，但感恩團隊上下一直無間斷支持，「全世界好多地方都係，輸波時球員會埋怨教練，但我哋隊波冇，我哋從來都冇互相怪責，唔得我哋咪再嚟過，再做囉！」

聯賽由爭冠變成搶3，「曉明Sir」說球隊未有「冠軍相」，尚有要進步的地方，「其實理文只係一支得4年歷史嘅球會，而我哋亦都唔係買好多球員返嚟然後打成績，今次攞到第3，可能半年前大家覺得我哋係要攞第1，但一支好球隊同一支冠軍球隊，其實中間仲係有啲嘢需要具備，呢個係個好遙遠嘅距離，我哋要有爭冠軍嘅盼望，但講真我哋仲需要啲時間。」不過他堅信球隊方針正確，也正朝着好的方向進發，「我哋隊波有6個本地土生土長嘅球員入選香港隊，呢個已經係對球會嚟講係一個成就，我哋行到今日呢一步，『雖有憾，但無悔』，遺憾我哋係爭少少嘢，但我哋已經盡做架啦。」

天水圍飛馬主教練郭嘉諾大方恭喜理文，亦承認球隊有不足之處仍需努力，但不能抹殺球員的付出，「恭喜理文，如果任何一隊球隊喺爭標組連勝3場，絕對係值得一個高嘅名次，我哋今季贏咗9場波，絕對唔少，東方龍獅都只係贏咗10場，我諗我哋今季就係差唔多贏晒第5至8位嘅球隊，就係贏唔到頭3，所以我哋第4都好正路。」「嘉諾Sir」說賽季完結後，他便有一個重要任務，留住球員班底，一同再打江山，「我哋所有球員都未續約。雖然我哋冇亞協，但我哋好近架啦，咁我哋一年一年咁去做，今年只係第一年，希望逐年逐年令到球隊可以喺下年，喺同一個地方，名正言順咁攞到亞協資格。」