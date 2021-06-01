【女足粉絲團】乙組奇兵恆華繼續發威

香港男子足球代表隊於上週出發前往巴林出戰「2022年世界盃外圍賽」，球隊於巴林比賽兩星期後回港，並入住酒店隔離21天，總共需時一個半月。倘若業餘的香港女子足球代表隊出外比賽，實在難以想像有多少球員及教練能夠請假出戰。早前亞洲足協將所有女子足球比賽的抽籤押後，實在可以理解其難處及顧慮，而香港女足梯隊的球員及教練非常失望，更擔心疫情會令比賽取消。

在疫情擴散前，國際足協早已積極推動全球女足發展，更於2018年發表「女子足球發展策略」文件，當中包括四個目標：在2026年全球女子足球員達到6000萬人；將全球青年聯賽數量提升兩倍；在每個國際足協成員的管理層至少有1名女性；而最後1個目標經已達成，就是全球有超過1億觀眾收看「2019年法國女子世界盃」。當疫情肆虐全球的時候，國際足協為211個會員各提供50萬美元，專門資助女子足球界渡過難關。資金亦可因應需要用於紓困及將來發展，例如資助本地球會、本地聯賽、代表隊訓練及比賽、女子教練培訓、女子裁判發展等等，盼望疫情過後香港足球總會能積極舉辦各種女子足球活動。

上周三（26日）於湖山遊樂場上演的「賽馬會女子青少年足球聯賽（U18)」第2、3名大戰，由港會對車路士足球學校（香港），雙方於上半場陷入膠着，直至下半場「車仔」由陳穎霖於中場奪得皮球後，傳給入楔的梁匡蕎壓過對方後衛，在禁區頂勁射破網先開紀錄，其後這位射手再把握單刀機會冷靜射入第2球，協助球隊以2比0獲勝，並升上聯賽榜第2位。另一仗大埔本欲出奇制勝，將大港腳司職後衞的曾柏同放於前鋒位置，可惜仍然以1比4大敗於公民。

至於上周的「賽馬會女子足球聯賽」甲組大戰，公民對愉園以0比0言和，大埔繼續化身奇兵，以1比1迫和傑志。乙組方面，榜末球隊恆華氣勢如虹，繼上周擊敗和富社企後，本周更於上半場落後1球下反勝恆益2比1，而3比1輕勝黃大仙的和富社企則乘勢進佔聯賽榜第3位。

【上周戰果】

甲組：

愉園 0比0 公民

傑志 1比1 大埔

大聯盟足球學院 0比0 港會

車路士足球學校（香港）1比6 沙田

乙組：

和富社企 3比1 黃大仙

花花 4比0 偉發

恆益 1比2 恆華