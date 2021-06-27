鋒線「撻着」駁火！荷蘭撞捷克大手交易

今晚歐國盃16強大戰，荷蘭於匈牙利中立場迎戰捷克。闊別國際大賽7年嘅荷蘭今屆表現大熟大勇，分組賽3戰全勝晉級，攻入8球展示強大攻力；捷克今屆亦有射手柏德列舒希克上位，首兩仗轟入3球，可見兩隊鋒線全面「撻着」，荷蘭近期國際賽經常出現大手交易，首選中位數2.5球大盤。（Now 618及616周一凌晨零時直播）

荷蘭貴為傳統足球強國，不過今屆陣容人腳唔及以往咁星光熠熠，上一代巨星尹佩斯、洛賓及史奈達相繼退役後，「橙軍」出現幾年真空期。不過今屆喺缺乏巨星孭飛下，踢法反而實而不華，重心人物韋拿杜姆及迪比兩位攻擊拍檔場場交足貨，其中韋拿杜姆累積3球成為隊中首席射手，迪比亦已經開齋，另外燕豪芬翼衞杜費斯都攻入兩粒，表現予人驚喜。雖然盧克迪莊因傷退隊，但佢只係後備，對荷蘭鋒線發揮影響不大。

捷克冇星味勝在夠團結

捷克小組賽同樣表現唔曳，首兩仗1勝1和鎖定出線資格後，最後一輪僅負英格蘭腳下，先跌落D組第3名晉級。近年嘅捷克亦唔同以前，已經冇晒歐洲一線巨星壓陣，但勝在齊心團結，當中亦不乏具潛質之才，好似柏德列舒希克就趁今屆賽事上位，呢位效力德甲利華古遜嘅射手，有技術又有身高，而且充滿射手觸覺，首仗對蘇格蘭一腳半場49.7碼笠射破網，創下歐國盃最遠入球紀錄，第二仗對克羅地亞邊抹鼻血邊射入12碼，更被網友譽為今屆賽事熱血一幕。

荷蘭對捷克嘅戲碼歷來互有勝負，對上一次歐國盃決賽周交鋒已經係2004年，當年擁有真高拿、尼維特、巴路士及史米沙嘅捷克，以3比2擊敗由雲尼斯達萊、戴維斯及史譚領軍嘅荷蘭，今次交手兩軍雖然星味不如以往，但激戰一樣難免，加上荷蘭近10場賽事8次開3球或以上，推介2.5球入球大。