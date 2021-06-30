第三屆全港青少年搏擊大賽　打到飛起！

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由中國香港綜合搏擊運動總會(MCSF)主辦、帝鋒金融集團贊助的「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」，周四（1日）早上10時30分開始，假九龍灣德福花園德藝會，爆發28場激戰。「上半場」先進行19場兒童組、少年組和業餘組賽事；「下半場」則上演9場業餘組、少年組、專業組和星級賽賽事，多名港隊成員，包括散打新星會耀目登場。（on.cc東網周四下午4時開始直播「下半場」賽事）

疫情下停操停賽超過14個月後，MCSF於今年5月1日先上演「Energy Fight 2021 第一回」作試金石，繼而提升賽事規格舉行今次「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」，當中「下半場」會有多場重頭戲。包括M6的男子少年組60KG，由兩位香港武術聯會代表、本地散打界新星林晉隆激鬥梁宇航。

紅方的林晉隆參與搏擊運動4年，先習跆拳道，及後轉向散打發展。初心只是希望強身健體的他，近年冒升得很快，2019年於「亞洲青少年武術錦標賽」少年男子組48公斤級奪得一面銀牌後，令其更廣受注目。擅長摔技，特別是「倒頭摔」的林晉隆，視今次與梁宇航交手為稍後出戰「全運會」前的重要熱身戰。

至於藍方的梁宇航，跟林晉隆一樣同為16歲，亦同為體院全職運動員。但與林晉隆不同，梁宇航3年前決定習武之原因十分單純，就是覺得武俠片中的主角十分有型。林晉隆擅長摔技，梁宇航則以腿功紮實、狠勁見稱。兩位散打界新貴碰頭，激戰可期。

至於另一位香港散打代表女將向籽嬴，會在M4的女子業餘組53KG，挑戰成年拳手霍漪綾。為了加強技能上的轉換能力，MCSF一直鼓勵旗下年青拳手，多參加不同的搏擊運動，今次「籽嬴」不僅要挑戰年紀比自己年長一倍有多的對手，而且更首度參與西洋拳賽事。且看這位就讀林大輝中學F.3的體院中學生運動員，面對有近4年拳齡的RCT Boxing代表霍漪綾，能否發揮出兩個月以來特訓的成果。

M8為「下半場」其中一場男子專業賽，由綽號「戰鬥機」的李俊亨，對麗池代表、正職為游泳教練的陳柏灝。本身為散打及Shoot Boxing香港代表的李俊亨（Henry），不惜放棄睇波為愛隊英格蘭打氣，每日積極訓練，迎接苦候多時的正式比賽。「我依家狀態唔錯，等咗咁耐終於有機會再上擂台，一定會好好珍惜，盡情發揮！」Henry信心十足地道。今場為男子專業組64KG，採Shoot Boxing例，對習泰拳為主的陳柏灝，將屬一大挑戰。

「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」

on.cc東網直播賽程 周四下午4時開始

「第三屆全港青少年搏擊大賽暨成人業餘新星賽」尚餘少量門票，有關詳情可瀏覽：