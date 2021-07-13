口罩令放寬118名職球員已打針　甲一9月重啟　

好消息！香港籃球總會宣布重啟賽事最新安排！隨着政府日前「有條件」放寬室內體育場的口罩令，容許已接種疫苗的球員，可以不用戴口罩比賽。籃總於是向甲一、甲二及女甲共26支球隊收集意見，並計劃於6至8周後重啟賽事，預計9月份可以回歸久違了的修頓球場比賽。

籃總於今日（13日）發表最新消息，指已於7月8日向男子甲一組、男子甲二組及女子甲組查詢各球隊的球員及職員有關接種疫苗（復必泰疫苗或科興疫苗）的進度。收集有關回覆後，現在男子甲一組、男子甲二組及女子甲組，合共26隊中已有118名球員及職員完成兩次疫苗注射，另外亦有107名球員及職員將會接種疫苗注射。

此外，籃總表示除了給足夠時間讓各球隊可以復操及適應場地外，亦希望各持份者可於8月15日完成兩次疫苗注射，或遵從政府最新防疫要求（如有醫生証明不適合接受疫苗注射者，如有適時之陰性檢測證明，亦會爭取進行檢測），以完成政府公佈在室內體育處中進行運動時可獲豁免佩戴口罩的要求。

總會重申，正積極爭取男子高級組、女子高級組及男子中級組的香港籃球銀牌賽於6至8星期後舉行。據悉，預計有機會於9月作賽。今次決定，給了各支球隊一個時間目標，逐步處理有關防疫、訓練以至外援歸隊的事情，這對停擺兩年的甲一球隊來說，是一個令球圈振奮的消息。