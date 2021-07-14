英格蘭喺歐國盃決賽互射12碼飲恨，賽後大批球迷怒插領隊修夫基，安排拉舒福特(23歲)、查頓辛祖(21歲)同布卡約沙卡(19歲)3個小將處理第3至5輪，認為搵冇經驗同心理質素較弱嘅後生仔操刀係錯誤決定，不過利物浦名將奧雲就反駁，直指後生仔唔射12碼嘅理論係「廢話」！

奧雲列出英格蘭至1990年世界盃開始，喺國際大賽互射12碼宴客球員嘅年齡，結果顯示全部都係24歲或以上嘅「成熟球員」，當中最後生只係04年歐國盃24歲嘅華素爾，連華度、碧咸、謝拉特、林柏特同艾殊利高爾等頂級球星都射唔入。奧雲喺社交網留言話：「查過90年世界盃後，英格蘭大賽12碼宴客球員嘅年齡，正如我所諗，後生仔唔射得12碼嘅理論係廢話！」

【英格蘭大賽宴客球員年齡】

皮雅斯●90世界盃●28歲

華度●90世界盃●29歲

修夫基●96歐國盃●25歲

碧堤●98世界盃●28歲

恩斯●98世界盃●29歲

碧咸●04歐國盃●28歲

華素爾●04歐國盃●24歲

加歷查●06世界盃●28歲

謝拉特●06世界盃●26歲

林柏特●06世界盃●28歲

艾舒利楊格●12歐國盃●27歲

艾殊利高爾●12歐國盃●31歲

佐敦軒達臣●18世界盃●28歲

拉舒福特●20歐國盃●23歲

查頓辛祖●20歐國盃●21歲

布卡約沙卡●20歐國盃●19歲