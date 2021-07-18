東奧蝕大本　面臨3200億虧損點收科？

新冠肺炎疫情而押後一年嘅東京奧運即將開幕，蝕大錢已成定局！在民眾要求取消嘅強烈呼聲下，日本仍堅持辦奧運，因為已經「洗濕個頭」。有研究顯示，如果奧運會取消，日本將承受4.5萬億日圓（約3,200億港元）損失，照搞嘅話起碼可以收回數十億美元，減低損失。

疫情打擊賺錢變勁蝕

如果東京奧運正常舉行，冇疫情亦冇旅遊限制，預計經濟收益可達到約1.8萬億日圓（約1,278億港元），可惜疫情殺到一切成空，奧運對日本不但冇得益，依家仲要蝕住搞。日本野村綜合研究所上月一份研究報告顯示，今屆奧運預算原本為120億美元（約936億港元），去年3月宣布押後一年，日本被迫追加巨額資金，結果預算翻倍到250億美元（約1,950億港元）。

關西大學今年3月一項數據顯示，東京奧運延期一年，已令日本損失6,400億日圓（約450億港元），如果取消，日本經濟總損失將高達4.5億萬日圓（約3,200億港元），咁嘅情況，日本只能硬着頭皮辦下去。

回本無望盼減少損失

雖然回本無望，但照搞奧運，日本至少可以收番幾條大數，最大一筆收入來自贊助；美國《金融時報》報道，東京奧運係史上贊助金額最高嘅體育盛事，贊助總額高達61億美元（約475億港元），遠超2008年北京奧運及2012年倫敦奧運所得，其中飲品及汽水等贊助合約總值30億美元，日本國內贊助商更多達60間，贊助金額合共31億美元。

另一筆收入來自電視轉播，單是美國國家廣播公司（NBC）嘅轉播費，就已經有14億美元（約109億港元），我哋香港亦都購買咗轉播權，金額未有披露，但行內估計不少於1億港元，所謂「山大斬埋有柴」，好過就咁取消乜都冇。至於門票收入，早前宣布大部分賽事閉門進行，原預計嘅8億美元（約62億港元）門票收入，最終見財化水。

健康無價，錢使咗可以搵過；日本在爭議聲中堅持搞奧運，唯有向各參賽運動員祝願賽事順利，保重身體。

取消奧運？唔係日本話事！

疫情咁犀利，日本堅持舉辦東京奧運，除咗為錢，原來佢哋係被迫嘅！英國《BBC》報道，國際奧委會（IOC）及主辦城市之間嘅協議寫明，有關取消嘅決定權全在IOC，主辦城市無權自行取消。

國際奧委會先揸弗人

一名國際體育律師表示，因為奧運會是IOC嘅「專屬財產」，只有奧運會嘅擁有者才有取消權利。有報道指，IOC嘅收入約70%來自轉播權，約有18%來自贊助商，如果賽事取消，IOC財政狀況都會出現問題，甚至影響到奧運會嘅未來。

喺現代奧運歷史上，奧運會只曾取消過3次，計有1916年柏林奧運、1940年東京奧運，以及1944年倫敦奧運，上述3屆奧運會都因為第一及第二次世界大戰而取消，而且其中一屆奧運會亦由東京主辦，都咪話唔邪。

「蒙特利爾陷阱」國民還債30年

今屆東京奧運肯定係史上財致虧蝕最嚴重嘅一屆，不過在此之前，對上一次蝕得最甘嘅奧運會，就要數到1976年嘅加拿大蒙特利爾奧運，當年佢哋搞奧運蝕到入肉，債務要由國民承擔，結果還足30年先至找清條數，該次奧運會被稱為「蒙特利爾陷阱」。

話說當年加拿大搞奧運會，事前舉國歡騰，政府處處大花筒，多次追加經費興建場館及組織費，事後埋數結果好大鑊，場館設施預算由最初28億美元，最後超支至58億美元，至於賽事營運費亦由6億美元增加至7.3億美元。

上述數字喺依家嚟睇冇乜嘢，但喺上世紀70年代就係天文數字，事後加拿大國民都要承擔「奧運特別稅」，一交就交足30年，直至2006年尾才清還債務。