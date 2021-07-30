何詩蓓奮戰拉傷背部　宣布放棄50米自由泳準決賽

【記者許思彤東京直擊】今晨為港贏得東奧游泳女子100米自由泳銀牌的何詩蓓，稍事休息8小時後，又再出戰最短途的50米自由泳初賽，結果她造出24秒75取得總排名15位，本來進身明天（31日）的準決賽，但其後香港游泳隊宣布，何詩蓓原來在100米自期間拉傷背部，因傷患加劇而決定放棄50自賽事。

賽前揚言在此項只抱着「For Fun」心態應戰的何詩蓓，於第11組排第一線，旁邊第2線道的選手缺席，同組還有世界紀錄保持者、瑞典名將史祖絲當等高手，一槍令下，7名泳員幾乎同一時間起跳落水，而何詩蓓稍為落後，最終史祖絲當以24秒26首名觸池，波蘭及美國的泳手列第2及第3，至於何詩蓓雖然以24秒75敬陪末席，不過統計全部81名選手的成績後，這位香港及愛爾蘭混血飛魚，仍躋身第15名。

當大家對「雙銀飛魚」何詩蓓再一次晉級感到高興之際，香港游泳隊宣布一個令人詫異的消息，指23歲的何詩蓓於今日的100米自決賽奮戰下拉傷了背部，雖然她堅持出戰50自初賽，但卻發現傷患因此而加劇，故此，她決定游完今晚的4X100米混合泳接力初賽後，便不會再戰明早舉行的50米自準決賽，以保障她的健康及身體。

何詩蓓今屆奧運已先後贏得200米自由泳及100米自由泳兩面銀牌，成為香港體壇史上首位在一屆奧運取得兩面獎牌的英雌。