繼續撐港隊！東京殘奧兩個禮拜後開幕

「所有的回報並不是重點，我們在過程中也不會計較太多付出，最大的夢想是在最大的舞台表現到最好，這已經很足夠。」即將出戰殘疾人士奧運會、硬地滾球BC3級世界排名第2的何宛淇如是說。今屆東京2020奧運香港隊運動員取得非凡成績，全城陷入體育狂熱。以往殘奧運動員亦為香港取得多面獎牌，惟受注目程度卻不及奧運會運動員，但何宛淇和過去為港隊勇奪7面金牌的輪椅劍擊運動員余翠怡卻鬆容表示，作為運動員的她們，不會去計較太多，2人會與另外22名運動員出戰今屆的東京殘奧會。

患有肌肉萎縮症的何宛淇，2016年首度參與里約殘奧便晉身8強。「我們作為運動員會打好每一球，表現到自己最好」，雖然今屆殘奧延期對她造成心理影響，但也讓她停下來反思調整策略，由急進型轉為剛柔並重的運動員，讓她更有信心摘牌。

曾患骨癌截去左小腿，但仍無阻余翠怡用漂亮劍花劃出夢想。採訪當日她腳裝義肢，身姿挺拔笑容爽朗面對記者。對於今屆殘奧延期，她樂觀面對，「我自己反而更輕鬆，因為有更多時間去準備」。而今屆是首次與奧運港隊代表有劃一制服，她神情雀躍指，「以前見到其他國家代表嘅衫好靚，成日都會有個夢想，奧運同殘奧運動員都可以穿同一件衫去比賽，今年終於有劃一制服，給了我很大鼓舞!」

作為參加了4屆殘奧的精英健將，余翠怡透露，現時的備戰已進入最後階段。而輪椅劍擊一直有一個傳統，在備戰大型比賽時，健全的劍擊運動員也會坐上輪椅與他們一同備戰，讓大家感受運動員對彼此的支持。她期望市民可以繼續關注殘奧，延續對奧運會的體育熱情，為殘奧健兒打氣。

東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日進行，香港會派出24名運動員出戰8大運動項目，包括輪椅劍擊、硬地滾球、游泳及羽毛球等。

體育盛事停不了，香港體壇健兒亦於下月征戰全運會，第14屆全運會將於9月15日至9月27日假陝西舉行，香港自回歸後於1997年首次參加全運，與全國各省市代表隊競逐，暫時已表明參賽的港將包括「劍神」張家朗、李海恩及曹星如等分別參加花劍、單車及拳擊賽事。為備戰全運，張家朗早前已於東京飛往陝西，先進行隔離及檢疫程序。由於今年全運與奧運「撞年」，運動員將較以往忙碌。