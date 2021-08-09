港超聯　轉投東方龍獅　朱偉鈞：有壓力

港超聯球隊東方龍獅今季人腳大變，在多名球員離隊後，周一（9日）陸續宣布新球員加盟的消息，當中不乏來自愉園的年輕球員，前鋒朱偉鈞坦言加盟後有一定壓力，但必定會以爭奪正選位置為目標。

周一(9日)正式公布組軍消息的朱偉鈞對加盟東方龍獅相當開心，他表示球隊很像一個大家庭，無論配套及職球員皆相當專業，令自己真的感覺像一名職業球員。朱偉鈞過往曾效力夢想FC及愉園，惟兩隊並非爭標球會，這位22歲鋒將承認來到東方難免有一定壓力：「愉園同夢想都係志在培育年青球員，對爭標無咩期望，但東方龍獅就劍指冠軍，所以壓力大少少。」惟他強調不會過於緊張，自己目標及心態亦沒有改變，希望盡力爭取正選及取得入球，並從球隊各位「大佬」身上學到更多東西。

除此之外，2名前愉園隊友伍家揚及林樂賢亦一同轉投東方龍獅，朱偉鈞坦言適應新球會絕不成問題：「有佢哋當然好，但很多球員其實一早都識，港澳埠際賽或者球場上都有傾開計，仲有葉鴻輝、梁振邦呢啲大佬都無咩架子同好友善，適應唔難。」

另外林柱機同日亦正式公布加盟，他表示目前狀態恢復進度良好，認為球隊今季實力強勁，對看到不少新舊面孔感高興。Matt繼在傑志後再次與教練盧比度合作，他承認Chino是其加盟主因：「佢一聯絡我個陣自己相當興奮，好開心有依個機會同佢，仲有費蘭度、林恩許再次合作，希望將成功延續到東方龍獅。」林柱機上季季尾才加盟冠忠南區，上陣次數不多，他表示自己今季將會專心踢球及訓練，同時保持心理及身體健康，竭盡全力替球隊爭取錦標。