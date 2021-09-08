東方龍獅展現全新實力　「小巨人」卜聿揚矚目

本地籃球闊別兩年戰火重燃，由新教練積高柏利施域領軍的東方龍獅，今晚於高級組銀牌賽登場，大戰升班球隊建龍飛馬；這位歐洲教頭為東方帶來甚麼新衝擊，令人期待。兩軍在疫情期間保持訓練，復賽第一擊力爭「開個靚頭」，賽事今晚7時假灣仔修頓場館爆發，球迷不容錯過。（on.cc東網、東方龍獅籃球隊Facebook專頁、睇體Facebook周三晚上7時直播）

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東方龍獅由歐洲聯賽冠軍教頭積高柏利施域領軍，骨幹球員包括：2019年東南亞職業籃球聯賽（ABL）外援拉利羅斯，配合李琪、陳兆榮、徐遠成、胡卓斌等經驗之將。儘管劉子禮、鄧志恒、鍾俊昇及蕭鍵勳等人離隊，但東方補入26歲菲籍大前鋒迪維拉，另外身高達2米08的21歲新星卜聿揚、22歲射手蘇利文亦會從青年軍升上一隊，首次於本地最高水平籃球賽登場。其他成員梁嘉顯、吳松峻、楊睿騏及陳翊麟亦已註冊隨時候命。

為球迷打精彩好波

東方龍獅賽前曾與滿貫、建龍飛馬、香港籃球隊等友賽，拉利羅斯滿意球員表現，期待今晚以最佳狀態與球迷見面：「我們準備得很好，今年陣容更年輕，很期待和他們產生化學作用。我知道其他隊伍都很有鬥心，因此我們也要團結起來，打出屬於東方的籃球。」

經過兩年職業隊訓練後，梁嘉顯打法逐漸成熟，成為另一可靠得分點，他期待新季尋求突破：「新教練、新班底、全新陣容，我相當期待！我們已回復正式訓練6個月，默契愈來愈好。」

建龍飛馬以甲二聯賽和中級組銀牌「雙料冠軍」姿態升班，甲一地標戰令人期待。球隊今季以近乎升班原班人腳挑戰列強，主力包括：韓天次、劉嘉榮、朱梓鎔等，但由於部分球員有傷在身而未能「夫添」應戰。另外，曾效力遊協的黃偉琪和馮嘉豪加盟，豐富經驗有望為球隊帶來穩定表現，現時球隊士氣高昂，總教練香振強堅拒不做「升降機」，勢要爭取佳績！

今日賽程

建龍飛馬 Vs 東方龍獅

日期：9月8日（星期三）

開賽時間：晚上7時

地點：灣仔修頓場館

票價：30元（正價票）、20元（學生及長者票）