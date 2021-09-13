李慧詩全運勇闖決賽　下午鬥鍾天使爭金

「牛下女車神」李慧詩周一（13日）於中國陝西舉行的第14屆全國運動會場地單車女子爭先8強、4強，先後擊敗樊永虹及翟菲晉級決賽，將於下午4時03分與代表上海的鍾天使爭奪金牌。

第4次出戰全運會的李慧詩（Sarah）延續東京奧運贏得爭先賽銅牌的氣勢，周一（13日）早上8強先以2：0擊敗河北的樊永虹晉級4強。其後李慧詩在4強迎來江蘇的翟菲，後者於資格賽踩出10秒481第2名成績，比第3的「香港女車神」快0.033秒。最終Sarah以2：0戰勝江蘇的翟菲，至今一局未失下闖入決賽，力爭香港今屆首面金牌。

至於另一場4強則由今屆團體爭先賽金牌組合鍾天使（上海）和鮑珊菊（河南）上演「內訌戰」，鍾天使連贏兩局晉級，決賽將會大戰李慧詩。

今屆全運女子爭先賽共有24名選手參賽，包括：東京奧運團體爭先賽金牌得主鍾天使和鮑珊菊，以及上屆冠軍林俊紅等，其中鮑珊菊已經連奪女子團體爭先及250米計時賽兩面金牌。

Sarah於上屆天津全運會爭先賽及競輪賽贏得兩面銅牌，今屆成功再上頒獎台。繼昨日梁嘉儒贏得男子個人全能賽銅牌後，港隊收穫第2面獎牌。