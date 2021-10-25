韋斯塔本頂住黑帝追擊　美國站奪冠擴大優勢

爭逐今屆F1總冠軍的形勢繼續激烈，周日在美國上演今季第16站賽事，排頭位出戰的紅牛天王麥斯韋斯塔本頂住平治車王咸美頓的追擊，險勝奪冠，袋走個人今季第8站冠軍，並擴大在車手排名榜的優勢，而「咸爺」獲亞席於總成績落後12分。

韋斯塔本與咸美頓以排位賽頭次名資格起步，正式起步不久第一個彎，「咸爺」已經爬頭搶回領先位置，至第11圈韋斯塔本刷新了最快圈速，並在第14圈乘着咸美頓入Pit重新回到首位。

兩位爭奪今屆總冠軍的大熱車手，隨後繼續激鬥，第23圈咸美頓發力，刷新最快圈速的同時，並追近與韋斯塔本的距離，至第27圈二人的差距僅於3秒之內；直至比賽餘下10個圈，他們的差距時間更縮至2.2秒，最後3圈咸美頓再加速，更迫到韋斯塔本在最後一圈的領先優勢僅不到1秒，最終韋斯塔本頂住黑帝的追擊率先衝線，以1小時34分36秒552奪得今站冠軍，這是他個人首次在美國站奪冠，同時也是紅牛車隊自2013年再贏此站冠軍，更值得一提這是本田戰車自91年冼拿之後，再次在美國站揚威；而咸美頓則以1秒333落後屈居亞席，第三名則是紅牛的佩雷斯，這是自2017年後再有「雙牛」齊上頒獎台。

經過今站後韋斯塔本在車手榜再袋走25分，於總積分榜拉開優勢，暫以287.5分續居榜首，而咸美頓則以12分落後，以275.5暫排第二，平治另一位車手保達斯則以185分排第三，而今站獲第3名的紅牛車手佩雷斯則在車手榜排第四。下一站墨西哥將於11月7日上演。