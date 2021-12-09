巴塞隆拿吞3蛋出局　18年來首度無緣淘汰賽

歐聯分組賽E組煞科戰，巴塞隆拿作客慘吞拜仁慕尼黑3蛋，只能夠排小組第3名，將會降格踢歐霸盃附加賽。今次係巴塞自03/04球季後(出戰歐洲足協盃)，首次冇出現喺歐聯淘汰賽。最特別嘅係，巴塞連續17年出戰歐聯淘汰賽嘅起點係04/05球季，即係美斯升上一隊兼歐聯首演嘅球季；今個夏天美斯離隊，巴塞嘅歐聯走勢即告斷纜，始於美斯、終於美斯。

要贏波先肯定出線嘅巴塞，今場面對已篤定出線嘅拜仁明顯力有不逮，34分鐘湯馬士梅拿接應羅拔利雲度夫斯基傳中笠入領先，完半場前再走甩利萊辛尼輸到0比2。陷入絕境嘅巴塞雖然仍未放棄，但62分鐘再被穆斯亞拿攻陷，繼首循環主場輸0比3後，今仗戰果重演再吞3蛋。

同組賓菲加喺主場2比0輕取基輔戴拿模，6戰得8分超越巴塞升上小組第2位，巴塞只得第3位要降格踢歐霸附加賽。巴塞對上一次喺歐聯分組賽出局，已經係00/01球季，當時佢哋輸畀AC米蘭同列斯聯而無緣出線。

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巴塞教練沙維賽後表：「我哋一直想控制比賽，但今場相反畀拜仁控制局面。巴塞應該有更高標準，呢場會係球會展開新時代嘅轉捩點，我哋要面對現實，我唔鍾意『失敗』呢個詞語，我愛巴塞隆拿，會付出生命去令球隊重上高峰。」