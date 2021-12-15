曾坐NCAA冷板櫈　徐遠征苦練換來蛻變

哪有「輕鬆入樽」這回事。

那天徐遠征（Oliver）在鏡頭和晨運伯伯圍觀下，重複著助跑、起跳、炒樽的過程，待汗沾濕碎髮，順著鼻尖滴落，總算完成「大風車」，整個人清爽起來：「這練習不錯。」入樽、「易過食生菜」的投籃、單場36分、打NCAA D1……都源自練習，兩個字，26劃，無數小時。

10月，銀牌，東方龍獅對康仁福建。

行家「咔嚓咔嚓」按快門，敲鍵盤，偶爾交換一個眼神：「又是徐遠征。」這個長著娃娃臉的男生，狠狠封阻「巨人」卜聿揚，急停三分，攻入36分。雖然輸了（98：102），卻讓我們大飽眼福。「身體像Russell Westbrook，控球像CJ McCollum，投籃像Devin Booker……」 他說著不同範疇的「學習對象」：「對了，短期記憶像JR Smith，炒了10球，也不能失去信心。」不禁失笑，他連幽默都很美式。

在搜尋器打「徐遠征」三個字，會嚇一跳。光談籃球，媽媽劉克先是前國手，哥哥徐遠成（Adam）效力東方龍獅。兩兄弟從小流連維園，不免「1 on 1」：「他大4歲，13、4歲已1米9，隨便贏我。」輸不要緊。Oliver還有游水，一星期游足7天，最喜歡「游完肚餓，可以吃很多東西」的感覺。專心打球，是中三暑假的事。

一個美國訓練營，沒球星，只有「狂入樽」的小朋友。他形容「blew my mind」：「我打過青苗、地區，算同齡中不錯的，到了美國，什麼都不是。」夏天很短，這場「震撼教育」的餘震很長。他開始找美國球員的highlight，邊學習，邊唸叨著「I gotta do better」：「這世界有太多厲害的人。」但隔著屏幕，隔著一片海，進步有限，他萌生一個念頭。

NCAA，多少人的夢想。他說網絡發達的時代，「你夠好，機會自然來」，困難在後頭。穿上萊斯貓頭鷹球衣，不一定落名；落名，不一定出場。「當你習慣『擔正』，換了地方，出場時間近乎0，很容易懷疑自己。」偶爾教練讓他熱身，他瞪大眼睛，準備一鳴驚人。結果，熱身只是熱身。「落差太大，有段時間幾乎不想碰球，找了一份金融實習。」坐到腰痠背痛，搖搖頭，又乖乖回球場。

「我是通過練習走出來的。」速度、彈跳、力量和技術，逐一分析，逐一調整，連帶著心態變了——不是非要出場，才有進步。親眼看一遍Jaylen Brown、Gary Payton II級數的對手，很難得；「大四整年只得1分，任誰一看，都知道是罰球」，也是一種動力。因為畢業，意味著開始。

回來了，他維持「起床、洗冷水澡、吃早餐、力量練習、吃午餐、球隊或個人練習」的規律，照字面的意思，「風雨不改」。有回，他上傳冒雨打球的片段，hashtag「雨是個心態」，意外變成球圈潮語。「最重要的，不是事情本身，是你對事件的想法。」他笑笑解釋。同理，「大風車」入樽，乃至打破甲一「Big 4」壟斷，也是心態。在康仁福建的第二季，他說：「只要團結，我們誰都贏到。」

徐遠征 Oliver

出生：1996年12月19日（24歲）

身高：1米88

位置：後衛

大學：萊斯大學

現效力球隊：康仁福建

圖、文：許思彤、余樂詩