何詩蓓再做世界冠軍 100自破大會紀錄

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周六（18日）在世界短池游泳錦標賽100米自由泳決賽，游出破大會紀錄的50秒98，以0.33秒之差力壓瑞典天后史祖絲當封后，在三日內，兩度登上世界冠軍寶座。

何詩蓓周四（16日）在200米自由泳，以1分50秒31贏下香港游泳史上首個世界冠軍，兼打破瑞典名將史祖絲當的世界紀錄。她周五轉戰100米自由泳，先游出51秒97，以首名晉級準決賽；再游出51秒82，以次名躋身決賽。

相隔一日，Siobhan在第5線登場，身旁正是勁敵史祖絲當。兩人首50米不相伯仲，港將以24秒52率先轉身，再在尾段發力拉開差距，終以50秒98率先觸池，是全場唯一游入51秒的泳手，成為「雙料世界冠軍」。Siobhan上水後接受訪問，稱自己心無雜念，只是低頭向前衝：「我沒期望什麼，只是盡我所能游到最快。對手都是我的朋友，很開心能和她們比賽。」連贏兩金後，Siobhan今屆世錦賽旅程還未完結，周日（19日）還會出戰400米自由泳。

東京奧運代表何甄陶也傳來喜訊，他在男子50米自由泳初賽游出21秒36，打破已故泳手杜敬謙保持的香港紀錄（21秒41）；相隔半日，再在準決賽造出21秒22，把紀錄推前0.2秒，兼以第8名躋身周日晚決賽。

劉紹宇在50米背泳造出24秒42，吳宇軒在200米蛙泳造出2分13秒19，均無緣晉級。女將方面， 陳健樂在50米蝶泳排行27名，「大師姐」施幸余和簡棹桐在100米混合泳分列28和29名，悉數出局。