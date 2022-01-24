外流港將　歐陽耀冲隨三浦知良哥哥學法

日本各級聯賽陸續開始季前操練，備戰新一季征途，而外流當地聯賽的港將歐陽耀冲，近日於個人Facebook專頁交代最新近況，透露自己在過去一個多月假期沒有回港，繼續留在當地參加其經理人三浦泰年舉辦的訓練營，以保持狀態。

「喺幾日嘅訓練裡面，訓練場遇上大風雪，本來我哋一班球員都以為會因天氣影響取消，但三浦監督一到達立即同我地講，身為職業球員無論任何環境都要適應，並且要展示自己最佳表現，令我更加覺得呢個係職業足球員應有嘅態度同操守。」「歐冲」參與訓練營後，不忘分享自身體會。

「歐冲」透露今次經理人事務所所舉辦的訓練營主理人，正是日本球星三浦知良的哥哥三浦泰年，訓練營中除了有當地大學隊球員參加之外，亦不乏日職球員跟操。「歐冲」直言今次訓練營經歷，令自己獲益良多：「三浦監督教咗我好多嘢，亦都有喺踢法上比咗好多意見我去改善。」他更透露三浦泰年有意在未來，安排香港球員到當地一齊參與訓練。

現年32歲的「歐冲」，上季於J3聯賽未有獲得出場機會，但早前仍獲所屬球會Y.S.C.C.橫濱續約，他表示將繼續力爭聯賽上陣機會。近期Y.S.C.C.橫濱公布的新一季球員號碼，亦見到「歐冲」已由上季的38號，改成最新的23號，至於新加盟的前日本國腳松井大輔，則會穿上22號戰衣。球隊於周一（24日）已開始季前首課操練，備戰3月12日上演的新賽季J3開幕戰。