金球+撲救　簡嘉亨‧梁興傑同膺12月最佳

今季獲Hanstti Soccer支持的每月「最佳金球」和「最佳撲救」選舉，較早前已經完成了公眾投票，最終冠忠南區的年輕鋒將簡嘉亨，以及標準流浪門將梁興傑，同膺12月份最佳。

冠忠南區今季表現出色，停擺前於港超聯積分榜居首，而在「菁英盃」積分榜亦穩守第3位。能有如斯佳績，除了佐佐木周、史提芬彭利拿、盧斯安奴和翟廷峯等幾位老大哥，有穩定的演出外，陣中年輕球員具水準的發揮亦屬關鍵。許多冠忠南區球迷視門將伍瑋謙乃一大發現，但其實能左擅右的鋒將簡嘉亨，同樣逐步成為了這支地區隊的主力。

於上年12月18日的「菁英盃」重磅大戰冠忠南區對傑志，正選上陣的簡嘉亨，先後在48和67分鐘建功，協助球隊以3比1獲勝。其中先開紀錄的一球，在12月「最佳金球」的公眾投票中，力壓傑志的查理史葛當選。「我真係好開心可以攞到呢個獎，感覺好奇妙。嗰個係我入嘅第一個波，自然印象更加難忘，多謝所有投票畀我嘅球迷同朋友，多謝支持。」簡嘉亨透過電話向記者分享得獎感受。

對於簡嘉亨今季的表現，冠忠南區主席陳文俊就有這樣的評價：「呢位年青人速度同技術都有，相信只要多啲上陣機會，等佢自信心強啲，陣上發揮應該會更加好。好難得一位少數族裔嘅本地球員，可以喺職業聯賽立到足，希望佢繼續努力，佢值得有更多機會嘅！」

至於在12月有兩個撲救候選的標準流浪門將「09」梁興傑，最終憑12月5日港超聯主場迎戰傑志一役，面對基爾頓勁射的飛身救球當選。「好開心可以再次當選每月『最佳撲救』，多謝有投票支持我嘅每一位，希望疫情快啲過去，一齊盡快回復正常。仲有好感激『莫生』（即標準流浪會長莫耀強）、Philip（即標準流浪總監李輝立)，同埋贊助商歐國恩先生，佢哋都好支持同關心球員，對我哋好好。」「09」是次當選12月「最佳撲救」，除獲「莫生」給予大利是作鼓勵外，亦獲贊助商萬事保險「加碼」。

「『09』由上季喺飛馬到今季回歸流浪，演出都好穩定，好有大將之風，係球隊同香港隊都好需要球員。疫情之下，本地球圈從業員真係好難捱，好開心流浪嘅職、球員都好生性，個個做足本分，冇令會方失望。」正因為大家生性，標準流浪會方早前公布，「莫生」將向球隊職、球員派發相等於半個月人工的新年利是。

簡嘉亨和梁興傑除獲得由Hanstti Soccer送出的獎座和禮物包外，將自動躋身季尾的總選。