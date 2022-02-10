「摩打腳美少女」變「世一」　李心怡首摘總冠軍

香港跳繩運動員再傳喜訊！由世界跳繩聯合會舉辦的虛擬跳繩世錦賽「IJRU 2021 Virtual World Championship Series」公佈最終成績。代表中國香港跳繩總會出賽的李心怡，於個人賽為香港首度摘下女子個人總冠軍寶座，四年前的「摩打腳美少女」蛻變成為「世一」。

四年前已於30秒速度跳打破世界紀錄的李心怡，多年來一直未有放棄成為個人世界冠軍的夢想。「我第一個個人總冠軍是在2019年才奪得，當時是全港精英跳繩比賽。同年的亞錦賽則是我第一次在國際賽拿下個人總亞軍，到今次終於在世錦賽贏得個人總冠軍，過程一點也不輕鬆，真的沒有捷徑，所以得獎一刻真的有『我得咗喇！』的感覺。」李心怡表示。由於跳繩比賽個人總冠軍需要計算三個不同項目合共的成績來分勝負，需要運動員於三個項目均有出色發揮，難怪李心怡認為今次奪獎意義重大。

這是香港首位獲得世界總冠軍的女運動員，而李心怡今次亦同時出戰團體賽及個人賽，除了個人賽外，她與隊友在公開賽亦獲得總成績季席。比賽是原定在去年7月加拿大進行，但因疫情影響最終改以網上形式完成。