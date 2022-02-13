人腳鼎盛眾將爭表現　紅軍猛火大鬧般尼

今季英超冠軍爭逐仍然有價講，利物浦為追趕榜首曼城，周日（13日）晚作客般尼不容有失。「紅軍」捱過1月殘陣困局後，目前人腳鼎盛，「非洲孖寶」穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼強勢回歸，新兵路爾斯戴亞斯亦相當對辦，可謂火力全開，對住為護級而掙扎嘅般尼，有力盡情數胡，一於熱捧2.5球入球大。（Now 621周日晚10時直播）

利物浦上個月受到疫情同非國盃影響，焗住殘陣作戰，但1月份6場比賽仍然獲得4勝2和佳績，喺沙拿同文尼踢非國盃期間，迪亞高祖達及阿歷士張伯倫等顯示有能力擔大旗，依家「雙沙」已告歸隊，冬季轉會窗加盟嘅哥倫比亞翼鋒路爾斯戴亞斯，上場聯賽首演表現突出，「紅軍」鋒線大把選擇，為爭奪未來正選位置，球員落場必然施展渾身解數，力求爭取入球獲得領隊高普歡心。

利物浦作客攻力更驚人

利物浦目前正努力追趕榜首曼城，為免被對手進一步拋離，面對弱旅般尼3分志在必得。佢哋今季作客火力驚人，12場聯賽作客有10場總入球達3球或以上，而且對上4次作客般尼全勝，總入球同樣全開3球或以上，今仗再次大開殺戒絕非難事。

般尼近3仗全部和波，包括剛周中以1比1逼和曼聯，仍然排聯賽包尾，但係咁和落去對護級完全冇幫助。事實上佢哋近6場主場賽事，有4場搵到入球，與其全場死守，倒不如豁出去放手一搏，希望有奇迹出現，有利今場開出大盤。