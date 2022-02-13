唔做老師堅持外闖追夢・林遼太

今季由斯里蘭卡轉戰港超、加盟標準流浪的林遼太（Ryo），除了在球場內是一位職業足球員外；在球場外亦是一位YouTuber，他希望透過影片，記錄自己出國踢足球的回憶，從而鼓勵他人勇於追逐自己的理想。

圖／文：黃雋謙

在港超又是足球員，既是Youtuber，又豈止傑志中場何振廷一個呢？效力流浪的林遼太道：「只要你將影片放上YouTube，你就已經成為一位Youtuber！其實每個人都可以做到。」Ryo把成為Youtuber的經過說得十分淡然，卻未能足以反映他影片頻道的豐富程度。

打開「RYOTA HAYASHI【旅するサッカー選手】」的YouTube Channel，你會發現Ryo的影片範疇廣泛，有他在斯里蘭卡的旅遊Vlog、烹調各國料理的片段，甚至有早前他從日本抵港後坐「隔離疫監」的心路歷程。

Ryo憶述，其實頻道當初只擺上他兩年前踢柬埔寨聯賽的每場「球王片」，但直至兩年前因十字韌帶撕裂開始，他善用空閒時間把整個康復過程都拍攝下來，猶如日記般在觀眾眼前呈現。「我想留低踢足球嘅回憶，因為球員生涯短暫，而且足球員係一份特別嘅職業，想講我嘅故事畀人聽。」他說。Ryo強調，頻道的訂閱者數量並非自己首要追求的目標，他更想透過用影片記錄下來的回憶，鼓勵更多日本球員出國外闖。

在日本成為職業足球員的路十分艱辛和具競爭性，生於川崎市的Ryo，並非出身自甚麼日職球會青年軍，「7歲時正值『日韓世界盃』，亦都係我愛上足球嘅時期，屋企附近有間小型球會，我就喺嗰度開始踢波。」

一直循着普通人成長軌迹前行的Ryo，後來考入日本名牌學府法政大學，修讀體育及健康學。雖然球技足以讓他進入校隊，但高手如雲的陣容令他甚至未能躋身後備席，「我哋曾經贏過全國冠軍，有啲隊友踢緊日職，今屆入選奧運代表隊嘅上田綺世就係其中一位學弟，而我就冇太多機會，有時只能踢B隊。」不過，不甘於平凡的Ryo，於畢業後竟然寧願捨棄高薪厚祿的教職，毅然選擇出國追尋足球夢。

他續道，外流並非來自一時三刻的衝動，而是受到現效力印尼球會阿雷馬的山口廉史所啟發，「我讀大學時從IG得知佢去咗新加坡踢足球，然後又到過泰國，到依家成為印尼一位薄有名氣嘅球員，我對佢嘅經歷非常有興趣！」自此，Ryo下定決心外闖，當年為了趕及柬埔寨聯賽的季前集訓，甚至捨棄取得教師執照，「無錯，體育老師的確係一份好好嘅職業，但我喺外國得到好多寶貴嘅經驗，而且我真係好鍾意踢足球！」

今季季初流浪尋找外援後防，在歐陽耀冲的經理人介紹下，遂聯絡上林遼太。當時斯里蘭卡聯賽因疫情而暫停，Ryo自覺不能一拖再拖，便與球隊協商解約，並把YouTube上的「球王片」傳送給流浪，其後在線上達成協議。「一來流浪有較好嘅條件；二來我認為嚟香港係一種進步。我嘅目標係希望有朝一日可以參加亞洲賽，我相信呢個會係一個機會。」他解釋來投流浪的原因。

Ryo加入球隊數個月，在港超停擺前已逐漸站穩正選位置，意味他可以重新開始Youtuber的身分。可是，自稱害羞的他坦言，不敢在香港的鬧市中舉起攝錄機，旁若無人般對着鏡頭說話，他需要先定立周祥的拍片計劃：「我想拍下香港出名嘅旅遊景點，同有本土風味嘅地方，之前我去過重慶大廈剪頭髮同食嘢，都拍咗啲片段，遲啲可能去行山或者上太平山山頂。」談到此，觀眾最關注的問題是：幾時出片先？Ryo笑道：「出咗喇！你哋睇咗未？」

林遼太 Ryota Hayashi Profile

出生日期：1995年4月10日（26歲）

國籍：日本

位置：中堅、防守中場

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：吳哥老虎（柬埔寨）、FC海軍海鷹（斯里蘭卡）

今季上陣：7場

柬埔寨和斯里蘭卡，很多香港人都從未踏足過，而林遼太不但在那裏生活過，更在當地踢過職業足球。他不諱言，柬國的足球水平和環境雖然現時還不及香港，但正以急速的步伐躍進，「我第一季踢嘅時候，成個聯賽都只係得一個球場，每星期球隊都要由暹粒坐車去金邊比賽，但現時差唔多每隊波都擁有自己嘅球場。」此外，當地人對足球的熱情，更加比香港濃厚，每場聯賽四、五千人入場人數是相當普遍；來到港超，平均入座數僅數百人，只有對傑志、東方龍獅等勁旅才會有逾千人捧場，這種情況是Ryo最感不習慣的。

他還分享一段難忘的經歷，在外流柬埔寨時，他曾因染上登革熱：「有一次個頭痛到爆裂，以為只係普通感冒，但愈嚟愈唔對路，睇醫生先發現原來患上登革熱！」Ryo表示，接下來兩星期幾乎每天都卧病在床，要由室友照顧飲食，他苦笑道這是其中一項在當地發生的「有趣」事，但絕對可一不可再了。