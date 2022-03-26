勒卡歷高質女友起底　原來係娛樂富商太子女

24歲摩納哥籍年輕車手勒卡歷，剛在F1揭幕戰巴林站決賽，排頭位出賽下順利奪冠，為法拉利打破冠軍荒。賽後這名「法拉利男神」在網絡上人氣急升，連他的高質女友仙妮（Charlotte Siné）也遭起底，雙方在2019年起拍拖至今，一直相當甜蜜，勒卡歷可謂事業、愛情兩得意。

作為型男勒卡歷的背後女人，仙妮當然絕非得閒之輩，如今在IG已有接近43萬名粉絲。年僅22歲的她除了樣子漂亮、可愛之餘，亦是摩納哥娛樂富商太子女，而該公司更屬於當地歷史最悠久、規模最大的娛樂公司，擁有購物中心、酒店、餐廳等多項業務；與此同時仙妮正在修讀建築學，還創立了自家品牌SINE CREATIONS、SECRET TREASURE CHARMS，為客人設計獨一無二的波鞋，以及手工組裝首飾。

自從仙妮在2019年12月意大利滑雪時，首度公開戀情後，一直愛得高調。每逢仙妮跟隨勒卡歷到世界各地出戰不同賽道時，她皆會在社交網站發布二人旅行時玩樂的合照，羨煞旁人。今季F1開鑼前夕，仙妮特意上載一張上季照片，為男朋友打氣，而勒卡歷隨即在首站賽事奪冠，仙妮當時更不忘用手機拍下衝過終點一刻，並在限時動態寫道：「我快瘋了，我簡直不敢相信！」勒卡歷上季成績不算太差，以159分在車手總排名排第7，隨着與女友仙妮感情愈來愈深，未知能否激勵這名法拉利新王在今季造出佳績。

F1：沙特阿拉伯站

NOW 680台直播賽程

25/3(五) 晚上9:55 練習賽一

深夜12:55 練習賽二

26/3(六) 晚上9:55 練習賽三

深夜12:55 排位賽 (廣東話評述)

27/3(日) 深夜12:45 主賽事 (廣東話評述)