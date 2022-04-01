霍啟山當選東亞足球協會副會長

東亞足球協會於周五（1日），在卡塔爾多哈大會中宣布，香港足球總會副主席霍啟山，獲得會員協會全票支持下，成功當選為東亞足協副會長，任期由2022年4月至2026年3月。

東亞足協於2002年成立，由10個會員協會組成，致力推廣及促進東亞地區足球。透過舉辦兩年一度的東亞足球錦標賽，東亞足協致力促成區內足球邁向世界頂級水平，並在亞洲擔當領導角色，以發展及加強足球運動。

霍啟山自2019年4月起出任亞洲足球協會執行委員會委員，並在2019年成功首次於香港籌備了亞洲足協年度頒獎典禮，他在當選後顯得相當開心：「我很榮幸得到會員協會們的信任，希望透過自身在東亞足協和亞洲足協的要職，擔當橋樑角色，為共同推動及加強亞洲地區足球發展作出努力。隨着香港的啟德體育園將於2023年落成，我認為是一個難能可貴的機會去主辦世界級的旗艦賽事，讓區內球迷在可容納5萬名觀眾的主場館盡情享受，並一併提升亞洲足球的形象。」

他續指：「我非常高興看到近年香港球會在亞洲足協賽事裏擁有出色的表現，而在草根足球和青年精英發展方面，與東亞足協和亞洲足協的整體方向也是一致。香港代表隊則有幸於今夏舉行的EAFF E-1東亞足球錦標賽決賽周迎戰日本、韓國和中國。我祝願各參賽隊伍有出色的表現，並有信心香港足球將會與東亞地區共同邁向蓬勃。」