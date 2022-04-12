【退賽風波】楊德強盼籃總遇難題 應主動與政府溝通
2022年04月12日 18:10
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體育專員楊德強認為籃總與政府加強溝通有助未來各項訓練與比賽順利重啟。（余樂詩攝）
香港籃球隊退出亞洲盃外圍賽一事，引起廣泛關注。民政事務局體育專員楊德強今日（12日）接受《東網》訪問，認為籃總處理手法欠妥，盼其主動與政府溝通，解決練習場地、經費，乃至聯賽重開事宜，避免類似情況再次發生。
楊德強提到，籃總是民政局「隊際運動5年發展計劃」的8個受惠總會之一，該計劃目標為兩屆亞運，而亞洲盃作為杭州亞運備戰的一部分，對退賽感到「愕然」，上周五（8日）已聯絡籃總，促請其重新考慮，結果籃總昨日發聲明，並已重新向FIBA申請參賽：「希望取回參賽資格，這是球員、球迷的共同願望。」
疫情令過去數月所有籃球訓練停擺，籃總主席陳瑞添曾表示，亞洲盃截止報名時（3月底），當時本地體育處所尚未開放，港隊缺乏訓練，加上未知何時有場地練習，是退賽主因；並澄清不涉經費的問題。楊德強認為籃總作決定前，應與政府溝通：「政府上周開場給港隊練習，但不是突發的，已醞釀多時。如果籃總早些聯絡我們，說3月底截止報名，我們便會回覆，正籌備開場。不用單方面覺得沒場地，所以不參賽。」
楊德強續指，康文署和民政局設有資助計劃，供總會聘請教練、球員比賽和練習之用。如果港隊需要參加海外比賽或集訓，備戰杭州亞運，可主動申請撥款：「籃總應想想怎樣善用這筆資助，有需要就提交預算案，只要值得，政府一定支持。」
本地籃球聯賽自1月7日被煞停，重開的前提之一，是政府會否放寬室內運動口罩令及相關防疫措施。楊德強表示，所有總會都面臨同樣問題，籃總可配合「三階段放寬防疫措施」的時間表復賽，亦可與政府商討豁免：「過往港超聯，也在符合特定條件，例如定期檢測、打針下閉門作賽。」至於聯賽重開後，觀眾能否入場，則要視乎疫情發展。
由於各支甲一球隊普遍需要6至8個星期練習，逐漸提升狀態至比賽水平，按目前最新情況估計，若體育場館於下月重新向公眾開放，加上限聚令及口罩令放寬，推斷本地甲一賽事可能最快於7月重啟。