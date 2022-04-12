【退賽風波】楊德強盼籃總遇難題　應主動與政府溝通

香港籃球隊退出亞洲盃外圍賽一事，引起廣泛關注。民政事務局體育專員楊德強今日（12日）接受《東網》訪問，認為籃總處理手法欠妥，盼其主動與政府溝通，解決練習場地、經費，乃至聯賽重開事宜，避免類似情況再次發生。

楊德強提到，籃總是民政局「隊際運動5年發展計劃」的8個受惠總會之一，該計劃目標為兩屆亞運，而亞洲盃作為杭州亞運備戰的一部分，對退賽感到「愕然」，上周五（8日）已聯絡籃總，促請其重新考慮，結果籃總昨日發聲明，並已重新向FIBA申請參賽：「希望取回參賽資格，這是球員、球迷的共同願望。」

疫情令過去數月所有籃球訓練停擺，籃總主席陳瑞添曾表示，亞洲盃截止報名時（3月底），當時本地體育處所尚未開放，港隊缺乏訓練，加上未知何時有場地練習，是退賽主因；並澄清不涉經費的問題。楊德強認為籃總作決定前，應與政府溝通：「政府上周開場給港隊練習，但不是突發的，已醞釀多時。如果籃總早些聯絡我們，說3月底截止報名，我們便會回覆，正籌備開場。不用單方面覺得沒場地，所以不參賽。」

楊德強續指，康文署和民政局設有資助計劃，供總會聘請教練、球員比賽和練習之用。如果港隊需要參加海外比賽或集訓，備戰杭州亞運，可主動申請撥款：「籃總應想想怎樣善用這筆資助，有需要就提交預算案，只要值得，政府一定支持。」

本地籃球聯賽自1月7日被煞停，重開的前提之一，是政府會否放寬室內運動口罩令及相關防疫措施。楊德強表示，所有總會都面臨同樣問題，籃總可配合「三階段放寬防疫措施」的時間表復賽，亦可與政府商討豁免：「過往港超聯，也在符合特定條件，例如定期檢測、打針下閉門作賽。」至於聯賽重開後，觀眾能否入場，則要視乎疫情發展。

由於各支甲一球隊普遍需要6至8個星期練習，逐漸提升狀態至比賽水平，按目前最新情況估計，若體育場館於下月重新向公眾開放，加上限聚令及口罩令放寬，推斷本地甲一賽事可能最快於7月重啟。