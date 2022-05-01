亞冠盃　不再雖敗猶榮！晉級對兩代人的意義

第3度征戰「亞冠盃」，傑志今屆再一次取得突破，成為首支進軍16強的香港球隊，對於年紀相隔一倍的兩代球員——19歲的陳晉一和38歲的黃洋來說各有意義。

「終於為自己，為香港足球爭番啖氣，唔再係雖敗猶榮，而係認真爭番啖氣！我哋係有實力出線16強。」陳晉一受訪時心情仍難平復。的而且確，今季對這名19歲球員來說是較為複雜的，受去年醉酒風波影響，被禁召入港隊一年，但仍能抵受着壓力，在近仗交出好表現，為傑志歷史性躋身16強，猶如對外界的最佳回應。

丹尼在賽事展開前因傷退隊，彷彿逼使「一仔」一夜長大，本為進攻球員的他，在今屆賽事中防守穩健，成功擺脫陰霾，他坦言是吸收過去年失敗的經驗，亦得到丹尼和金東進的支持，很感恩自己終於把握到機會：「多謝球迷關注同支持，今年唔想再犯番上年嘅錯，好開心可以實現到目標。」

當陳晉一仍在搖籃上哇哇大哭的時候，黃洋已經在職業賽場上打拚。效力傑志第11個年頭，38歲的「大哥」終於能夠隨隊打入亞冠16強，他直言一切都是一步一腳印爭取回來的：「咁多年嚟每一年都承受壓力，爭到聯賽冠軍先有機會挑戰到亞洲賽，慢慢建立先嚟到呢個地步。」他感嘆今日的成功，是對其效力傑志多年的一種肯定，而且終於能為香港球迷帶來驚喜。

隨着年齡漸長，「大哥」近兩季的上陣時間逐漸減少，但他認為自己仍能發揮餘熱，為傑志今次亞冠作出貢獻：「可以做嘅係喺練習嘅時候，盡量令到教練見到我嘅表現，而喺出場嗰1至2分鐘度做到最好。」

今季傑志在亞冠的最大發現，或者是如羅梓駿、陳晉一等下一代球員。黃洋亦不忘其他接班人的名字，更提出對他們的期望：「仲有『龍仔』、『潘沛』等等，我都好戥佢哋開心，可以喺呢個年紀參加亞洲最頂級嘅比賽，好難想像如果傑志未來一路發展落去，佢哋幾年後嘅水平可以去到邊，可能係外流？呢個係我對佢哋嘅期望。」他最後補充，在8月舉行的16強賽以及往後的聯賽，希望傑志的新一代可以繼續表現出他們成熟和進步的一面，同時可以幫助香港代表隊爭取成績。