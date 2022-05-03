康文署晚上發稿　5.19室內場運動免戴口罩

各位運動迷今日收到好消息，皆因政府決定進一步放寬防疫措施，意味市民可以逐步回復做運動的習慣。康樂及文化事務署於今日（3日）晚上9時45分公布詳細「鬆綁」資訊，將分階段進行，並明確表示當局於5月19日解除室內運動場「口罩令」，大家打籃球、排球及羽毛球時，終於可以「唞唞氣」了。

針對口罩令的指引，康文署於公告表示，因應政府公布放寬部分社交距離措施，轄下更多場地將於5月5日（星期四）起分階段陸續重新開放。泳灘及水上活動中心會重新開放，當中15個泳灘由每日上午9時至下午6時提供救生員服務。另外，由5月5日起市民在康文署室外運動場所進行運動期間可以不佩戴口罩。至於康文署38個公眾游泳池會由本月12日至16日陸續重新開放。

說明了室外處所規定後，康文署提到室內處所的新安排，指因應第二階段放寬社交距離措施將於5月19日起實施，市民在室內體育處所運動時亦不必佩載口罩。

關於公眾游泳池的使用規則，當局重申市民須遵守以下要求，包括進入游泳池前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼。而根據《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599L章）及相關行政指令的規定，所有進入或身處游泳池的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。

而為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，非設於獨立淋浴間內的花灑頭會相隔1.5米開放。團體訓練時，連教練在內每一訓練小組不得超過4人；每一訓練小組或課堂之間須相距至少1.5米。市民身處泳池範圍內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、往返更衣室及泳池、往返不同泳池，或在與其他人之間相距至少1.5米的情況下進行熱身運動時則不在此限。教練須在任何時間一直佩戴口罩。因此市民入場使用設施時，要多加留意相關規定。