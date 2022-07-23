港超聯　東方龍獅與小將黃偉駿、柏拔簽約

港超聯球隊東方龍獅周六（23日）宣布，兩名年青中場柏拔（Prabhat Gurung）及黃偉駿，在青訓總監黃鎮宇陪同下，正式簽訂人生首份職業合約，兩人將分別穿上24號及44號球衣。當中擁有尼泊爾籍的柏拔，正向有關入境部門申請入籍，將以本地球員身份出戰來季港超賽事。

現年18歲的黃偉駿，上月底已獲主教練盧比度賞識，安排隨隊赴泰國參與「亞協盃」分組賽，並於對陣臺南市FC中後備登場，在亞洲賽舞台上完成職業生涯地標戰，他坦言能夠成為職業足球員，絕對得來不易：「自4月復操，再到疫情下外出參加亞協，最終喺重重困難下，協助球隊成功晉級，令我堅信足球只要永不放棄就有希望，來季我會加強自身不足之處，繼續努力喺一眾『老大哥』身上學習職業足球員應有嘅態度及精神。」青訓總監黃鎮宇亦恭喜「偉駿」爭取到一紙職業合約，期望他日後在一隊中繼續多向隊長梁振邦學習，並能夠成為「傻邦」接班人。

至於自14歲起在東方龍獅青年軍接受訓練的柏拔，為球隊U18梯隊的隊長，並於四月時獲提拔至一隊跟操，而擁有尼泊爾籍的他，亦是繼王力威後，第二位自家培養的少數族裔球員，獲球隊開出一紙職業合約。柏拔目前已向有關入境部門申請入籍，新季將以本地球員身份，為球隊出戰港超聯賽事。

黃偉駿個人資料：

英文名：Wong Wai Chun

位置：中場

出生日期：2004年1月3日（18歲）

身高：1米70

球衣號碼：24

柏拔個人資料：

英文名：Prabhat Gurung

位置：中場

出生日期：2004年7月14日（18歲）

身高：1米72

球衣號碼：44