港超聯　理文簽入年青球員鄭進泓、鄧梓朗

港超聯球隊理文周一（25日）在Facebook專頁宣布，簽入中場鄭進泓及門將鄧梓朗，他們將分別穿上24號及92號球衣，主教練陳曉明希望兩名年青球員，新季可以爭取上陣機會及持續成長。

現年21歲的鄭進泓，在2019年開展其職業生涯，過去三個球季皆效力冠忠南區，其表現和潛力備受肯定。對於今次加盟理文，「沙維」表示：「理文係一間具規模嘅球會，希望我可以喺到繼續學習，爭取上陣機會同為球隊作出貢獻。」而現年18歲的鄧梓朗則於2019年至2021年在理文青年軍受訓，今次是他人生首份職業合約，他感謝教練團隊給予自己機會，成為理文一分子，希望新一季可以向各位前輩學習，以及爭取上陣機會。

至於理文主教練陳曉明則表示，球隊一向重視本地青年球員的發展，並大讚鄭進泓及鄧梓朗屬於很有潛質的年青球員，希望他們新季努力爭取上陣機會及持續成長。

球員資料：

姓名: 鄭進泓 (Cheng Chun Wang Ryan)

出生: 2001 年 2 月 11 日

位置: 中場

球衣號碼: 24

姓名: 鄧梓朗 (Tang Tsz Long)

出生: 2004 年 7 月 29 日

位置: 門將

球衣號碼: 92